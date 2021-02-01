Обама рассказал каналу 24 Horas об уникальности «великой державы США»

01.02.2021, 4:44, Новости дня

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Соединённые Штаты важны для остального мира, поскольку это единственная многорасовая, многоконфессиональная и мультиэтническая великая держава, где есть демократия, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью Canal 24 Horas TV. По его словам, если американцы окажутся способны действовать как единый народ и преодолеть своё наследие, то Америка вновь сможет служить положительным примером для других стран.

После того, что мы видели в последние недели, после штурма Капитолия, вы все ещё считаете свою страну примером? Вы могли представить себе нечто подобное?

БАРАК ОБАМА, бывший президент США: Я никогда не мог даже вообразить себе то, что произошло. Отчасти из-за того, как действовали там службы безопасности, и на контрасте с тем, как они действовали в отношении протестов Black Lives Matter. Мне никогда не приходило в голову, что они могут быть так плохо подготовлены.

Но мы наблюдали скрытый гнев не только здесь, в Соединённых Штатах, но и во всём остальном мире. Неоспоримо то, что произошёл подъём правого популизма отчасти из-за того, что люди не чувствуют себя в финансовой безопасности, а также из-за того, что в культурном отношении они чувствуют, что теряют свой статус, что состав населения меняется.

Здесь, в Соединённых Штатах, всегда существовала напряжённость, конфликт между теми, кто считает, что американская идентичность базируется на наследственности, расе и патриархате, и теми, кто отстаивает более инклюзивное видение Соединённых Штатов. Это конфликт, который восходит к самому нашему основанию, к движению за отмену рабства, к движению за гражданские права, к феминистскому движению, к профсоюзному движению. Это отнюдь не новая, а очень давняя напряжённость.

Но, да, я по-прежнему считаю, что Соединённые Штаты, как я написал в книге, важны для остального мира, так как это единственная великая держава, которая является многорасовой, мультиэтнической, и в ней представлены все религии и люди со всего мира, которые приехали сюда, чтобы стать гражданами. И мы демократия. И если мы окажемся способны действовать как единый народ и преодолеть наследие рабства и того, что было сделано с коренными американцами, и извлечём из нас лучшее, то думаю, что мы сможем служить положительным примером для других стран, которые также становятся более разнообразными.

Мы наблюдаем это в случае с мигрантами в Европе. Вероятно, мы начнём всё чаще наблюдать подобную миграцию во всём мире, поскольку сейчас путешествовать дешевле и изменения климата подталкивают людей покидать свои традиционные территории, чтобы обосновываться в других местах.

Нам придётся научиться жить вместе. Но, как я написал в своей книге, мы все ещё не знаем, доберёмся ли мы до земли обетованной. Мы все ещё в пустыне, ищем, как туда добраться.

Дата выхода в эфир 31 января 2021 года.