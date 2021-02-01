Французские эксперты – ЕС оказался «лузером», не сумев обеспечить себя вакцинами

01.02.2021, 4:44, Новости дня

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По сравнению с другими странами, где вовсю проходят кампании массовой вакцинации, ЕС оказался среди отстающих, столкнувшись с нехваткой доз, пишут в коллективной статье на страницах Le Figaro эксперты Лоран Александр, Оливье Бабо и Николя Бузу. Не сумев договориться о бесперебойных поставках с лабораториями, как это сделали Великобритания, Израиль и США, Евросоюз продемонстрировал отсутствие «державного характера», о чём не преминут вспомнить избиратели на ближайших выборах, уверены авторы.



Reuters

«Брексит —1, Брюссель — 0», — так озаглавили коллективную статью в газете Le Figaro, посвящённую промедлениям в кампании вакцинации от коронавируса в ЕС, врач и предприниматель Лоран Александр, публицист Оливье Бабо и экономист Николя Бузу. Как подчёркивают авторы, в то время как Европа сталкивается с нехваткой доз препаратов, Великобритания «вакцинирует безостановочно».

Хотя в конце 2020 года большая часть французской общественности надеялась вернуться к нормальной жизни благодаря разработке вакцин, на деле сегодня дозы препаратов попадают в Европу «по капле», поскольку другие страны мира лучше позаботились о своих поставках, сетуют обозреватели. «Таким образом, наш единственный выход из кризиса в области здравоохранения откладывается на несколько месяцев», — отмечается в статье.

В то время как Израиль уже ввёл 54 дозы вакцины на 100 жителей страны, Великобритания — 13, а США — 9, в Европейском Союзе было введено всего две дозы вакцины на 100 человек, что влечёт за собой серьёзные последствия для здоровья, психики и экономики, отмечают эксперты.

Как напоминают авторы, в Израиле почти все уязвимые группы населения уже вакцинированы, а в выборке из 135 тыс. пожилых людей, получивших две инъекции, отмечается нулевая госпитализация и почти полное отсутствие симптоматических форм Covid-19 у пациентов, инфицированных вирусом, несмотря на вакцину. Пока Европа медлила, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 17 раз лично звонил президенту Pfizer, чтобы обеспечить поставку миллионов доз вакцины, Борис Джонсон лично участвовал в вакцинной войне, а Америка оказывала масштабную поддержку лабораториям.

24 января Государственный секретарь Великобритании по вопросам здравоохранения Мэтт Хэнкок позволил себе насмешку над французами, заявив: «за последние три дня мы сделали больше прививок, чем Франция за всю историю существования этой болезни». Как подчёркивают авторы, Европейский Союз обнаружил, что его программа вакцинации потерпела неудачу, поскольку для фармацевтических компаний блок оказался лишь «переменной величиной» в вопросе поставок.

В деле вакцинации Евросоюз подтвердил справедливость регулярно адресуемых ему упрёков в неповоротливости и излишней бюрократии, уверены авторы статьи. «В гонке за вакцинами мы показали себя наивными, неуклюжими и непрактичными», — считают эксперты.

На взгляд обозревателей, помимо трагедии в сфере медицины, задержка вакцинации создаёт для Европейского Союза две проблемы. Во-первых, макроэкономическую, поскольку ценой этой задержки станет дальнейший рост числа безработицы, бедности и государственных и частных долгов.

С другой стороны, задержка с вакцинацией является геополитической проблемой. Если Израиль, Великобритания или даже США вложили столько энергии в закупку вакцин и вакцинацию населения, они сделали это не только из соображений медицинского, экономического и социального характера, но также и потому, что «способность быстро вакцинировать население является инструментом мягкой силы», уверены авторы. Они подчёркивают, что своим промедлением Европейский Союз демонстрирует отсутствие «державного характера». «Тот, кто прививает мало и медленно, остаётся в истории «лузером», — констатируют эксперты. По их мнению, это чувство унижения может подтолкнуть европейцев к голосованию за популистов, из-за чего к кризису в области здравоохранения, экономического и социального развития, может добавиться политический кризис.