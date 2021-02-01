 

Мнение: О протестах, на которые снова никто не пришёл

01.02.2021, 4:36, Разное
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Вот это фото из Красноярска тянет на квинтэссенцию январского протестного дня. Который может с полным правом называться Днём силовика.

Ну а слоганом дня наверняка станет официальное сообщение из Москвы. На акцию протеста, организованную сторонниками Алексея Навального, вышло около 300 человек. По итогам дня в столице задержано… более 1100 человек.

В общем, #власть очевидным образом решила продемонстрировать силу – но максимально мягко, без дубинок, водомётов и слезоточивого газа. Однако задерживали всех без разбору, включая как случайных прохожих, так и не случайных, типа Николая Сванидзе из СПЧ при президенте России. Ну а перекрытие центра в обеих столицах по приказу полиции выбило аргумент у противников несанкционированных митингов – мол, они мешают свободному передвижению граждан. Кто больше мешает-то – мирные митингующие или перестаравшиеся полицейские?

Тем не менее, ответ на ещё один вопрос для размышления дан. Каким бы ни был охват протестами российских городов, силовых ресурсов у власти хватает. И силу она готова применять непропорционально. В этом смысле #Россия превратилась окончательно в полицейское государство, можно фиксировать в анналах и на скрижалях.

Но сама эта непропорциональность – о чём говорит? О смелости властей или об их трусости?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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