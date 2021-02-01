Юмашева: Наступит время, когда про Ельцина будут говорить правду

01.02.2021, 4:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дочь первого президента РФ Татьяна Юмашева выразила уверенность, что наступит время, когда про Бориса Ельцина будут говорить правду.

«Сегодня папе исполнилось бы 90 лет! Как он не цеплялся за власть, так он не цеплялся и за удобную, спокойную жизнь. (…) Ельцин жил не для себя, не для своей семьи, он реально вкалывал всю жизнь и горел только одним – что-то еще полезное сделать для людей, для страны. (…) Он умел разговаривать с людьми, слышать их, их чаяния и боли. Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. (…) И я уверена, что наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду», – написала Юмашева на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге запланированы различные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Ельцина, при этом крупных торжеств не планируется из-за эпидемиологической обстановки. Президент РФ Владимир Путин решил принять участие в мемориальных мероприятиях по случаю юбилея Ельцина.