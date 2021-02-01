Компания AMD отчиталась о результатах работы за прошлый год

01.02.2021, 3:54, Новости дня

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По данным финансового отчета AMD, компания увеличила прибыль за прошлый год на 37%, в основном, за счет наращивания количества выпущенной продукции. Ранее производитель, в основном, мог полагаться только на повышение цен на выпускаемые устройства.

Общий объем полученной за прошлый год выручки составил 6,4 млрд американских долларов. Объемы поставок графических процессоров на потребительский рынок также увеличились на 37%, сообщают аналитики AMD. При этом средняя цена таких устройств за год выросла только на 2%.

Среди причин эксперты называют наличие в общем объеме производства несколько устаревших процессоров, на которые производитель вынужден был снижать отпускные цены. Компания просто не успевала вовремя заменять их новыми моделями.