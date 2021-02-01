Названа цена компьютерной платформы Snapdragon 888

01.02.2021, 3:54, Новости дня

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Компания Qualcomm впервые выпустила компьютерную платформу Snapdragon 888. Напомним, что аналог для смартфонов уже хорошо известен пользователям. Однако компьютерное устройство оказалось значительно дороже.

Компания Qualcomm выпустила ее совместно с Lantronix. Результатом сотрудничества стала платформа, базовая стоимость которой составила целых 1350 американских долларов.

Платформа имеет габариты 100 на 85 миллиметров. В центре, разумеется, расположен процессор Snapdragon 888. К нему добавлены адаптеры для Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и пр. Объем оперативной памяти с таким устройством составляет 12 Гб, основной – 256 Гб. Показатели можно расширить за счет использования microSD или SSD, которые присоединяются через слоты M.2. также предусмотрены USB и другие порты.