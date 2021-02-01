Адвокат: в Москве возбудили дело о перекрытии дорог протестующими

01.02.2021, 3:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Москве возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании движению транспортных средств и пешеходов (ст. 267 УК). Об этом говорится в телеграм-канале «Правозащиты Открытки», также о возбуждении дела рассказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

По этому делу допрашивали задержанных в ОВД «Перово». Также в качестве свидетеля силовики провели допрос директора «Открытки» Андрея Пивоварова в ОВД «Измайлово», сообщил Бадамшин со ссылкой на защитника Олега Елисеева. После этого планируют допросить главу Красносельского МО Москвы Илью Яшина, которого задержали сегодня вместе с Пивоваровым на Русаковской улице, когда они ехали на каршеринговой машине.

Помимо этого, на обоих хотят составить протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) из-за сегодняшней несанкционированный акции. По ней могут назначить до 15 суток ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Митинги 31 января. Вся протестная РФ — В ОНЛАЙНЕ «НОВОЙ»

Это не первое уголовное дело в Москве, возбужденное из-за протестов в поддержку политика Алексея Навального. До этого были заведены дела, в частности, о применении насилия к силовикам (ст. 318 УК) и о нарушении санитарно-эпидемических правил (ст. 236 УК). По последнему делу сторонников Навального — Любовь Соболь, Киру Ярмыш, Олега Степанова — и брата политика Олега отправили под домашний арест.

Сегодня в десятках российских городов вторые выходные подряд прошли протесты в поддерку Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». По данным «ОВД-Инфо», по всей РФ задержали более 4,7 тыс. человек. На прошлых выходных проект сообщал о свыше 4 тысячах задержанных.

—