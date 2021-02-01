Мнение: Настоящая причина, по которой Уолл-стрит напугана ситуацией с GME

01.02.2021, 3:48, Разное

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Очень нажористое продолжение истории с GameStop и "дебилами-аутистами" с Реддита https://colonelcassad.livejournal.com/6512546.html.

В процессе скупки анонами акций с целью банкротства крупного хедж-фонда, выяснилось, что люди скупили больше акций, чем их было выпущено – то есть часть акций компании были поддельными, что не мешало им обращаться на рынке, который в теории должен контролироваться надзорными органами.

Настоящая причина, по которой Уолл-стрит напугана ситуацией с GME

Я слежу за GME (Game Stop Corporation) с середины сентября, и за это время я заработал себе доход в размере 1300%. Однако все это время я был немного озадачен тем, насколько серьезной была реакция на Уолл-стрит, особенно на этой неделе. "Более 100% акций компании было продано! Этого никогда не случалось раньше!», – скажете вы. Знаю, знаю, но на самом деле это не новость . Кратковременное сжатие, даже до такого масштаба, должно было привести к увеличению GME более чем в 10 раз за несколько недель. Что-то не так. Я думаю, здесь происходит нечто гораздо большее. Что-то достаточно большое, чтобы взорвать всю финансовую систему.

Вот моя гипотеза: я думаю, что хедж-фонды, клиринговые палаты и DTC предприняли скоординированные усилия, чтобы вывести Game Stop из бизнеса, сговорившись о создании огромного количества поддельных акций GME, возможно, 100-200% или более акций. изначально выпущенных Game Stop. В процессе они могли случайно создать бомбу, которая могла взорвать всю систему в том виде, в каком мы ее знаем, и сейчас мы видим, как их усилия скрыть это разворачиваются. Что это за бомба? Я считаю, что розничным инвесторам может принадлежать более 100% акций GME (не только 100% акций в обращении, более 100% реальной компании). Это было бы окончательным доказательством незаконной деятельности на самых высоких уровнях финансовой системы.

Чтобы следовать этому аргументу, вам нужно прочитать официальный документ «Подделка акций 2.0» http://counterfeitingstock.com/CS2.0/CounterfeitingStock.html, чтобы понять, как хедж-фонды могут создавать поддельные акции из воздуха и замаскировать их так, чтобы они выглядели как настоящие акции. Они используют эти поддельные акции для коротких атак, чтобы снизить стоимость компании до тех пор, пока они не обанкротятся . Эта практика, по-видимому, широко распространена среди хедж-фондов, которые открывают короткие позиции. Для этого даже есть термин «стратегические неудачи». Подделка акций является крайне незаконной (аналогично подделке денег), но очень сложно доказать и даже заставить суд утвердить повестку в суд из-за того, как финансовая индустрия настроена против расследований.

Это полностью объясняет, почему так много уровней финансовой системы, похоже, активно пытаются помешать розничным инвесторам покупать больше акций GME. Дело не только в кратковременном сжатии, дело в самом существовании их фирм и их личной свободе. У нас есть возможность посадить всех этих людей в тюрьму, доказав, что нам принадлежит более 100% существующих акций.

Есть 71 млн акций GME , которые когда-либо были выпущены компанией. Учреждения сообщили в SEC через документы 13F, что они владеют более чем 102 000 000 акций (включая 13% акций GME, принадлежащих Райану Коэну). Я не знаю задержки / расхождения в этих цифрах собственности, но я думаю, что есть довольно веские аргументы в пользу того, что почти 100% GME принадлежит этим фирмам, если не больше.

Более того, сейчас на r / wallstreetbets подписано более 7 миллионов человек. Я знаю, что многие люди здесь сидят на нескольких сотнях акций, которые они выкупили, когда цена была меньше 50 долларов. Некоторые из нас даже держат тысячи. Если среднее количество акций, принадлежащих каждому подписчику, даже близко к 5-10, у нас есть очень хороший шанс также владеть таким же огромным количеством акций GME. Даже если в среднем было всего 10 акций на одного законного подписчика, это означает минимальная розничная позиция на уровне 30-50% от всей компании.

GME находится в пороговом списке NYSE почти месяц. У нас еще нет данных за январь, но я только что проанализировал данные из списка невыполненных заказов SEC за декабрь (все 65 871 строки) и посмотрел количество акций, которые, вероятно, были поддельными. Для сравнения я сделал то же самое для пары случайных тикеров. У большинства компаний почти нет акций, которые не появляются. Из тех, кто это делает, это относительно небольшое количество акций. Например, две случайные компании: Lowes (НИЗКИЙ, ~ 125 млрд долларов рыночной капитализации) имела 13 960 акций, которые не были реализованы на самом высоком уровне в том месяце, Boston Beer Company (SAM, рыночная капитализация 11,5 млрд долларов) имела 295 акций.

Сколько акций GME не удалось доставить? 1,787,191. Как указывается в официальных документах, истинное количество поддельных акций может быть в 20 раз больше этого числа. Как вы думаете, насколько плохой будет эта цифра, когда мы получим цифры за январь? Я готов поспорить, что это во много раз больше. Посмотрите, как это соотносится с акциями других компаний:

Гистограмма, показывающая количество акций, которые не были реализованы в декабре (ось x), в сравнении с количеством компаний, попавших в этот интервал (ось y). GME – крайний случай.

Я думаю, это объясняет все махинации, происходящие в последние несколько дней. Существует слишком много поддельных акций GME, и DTC, клиринговые палаты и хеджевые фонды замешаны в этом. Вот почему предпринимались такие скоординированные усилия, чтобы лишить нас возможности покупать акции. Никаких настоящих акций найти нельзя, и это может привести к распаду системы.

Вероятно, у нас гораздо больше акций GME, чем мы думаем, и это бесит Уолл-Стрит, потому что это может доказать, что они совершили какое-то чрезвычайно незаконное дерьмо, и в результате вся система может взорваться.

Доказательства https://www.sec.gov/comments/s7-08-09/s70809-407a.pdf того, что Fannie May и Freddie Mac были убиты в 2008 году в результате коротких атак с использованием поддельных акций: Именно то, что я думаю, они пытались сделать с GME.

Многие люди были зациклены на «3 акции на одного подписчика WSB». Я знаю, что многие учетные записи являются ботами, я намеренно недооценил это число. Я скорректировал до 10 акций на «законного подписчика», чтобы отразить это, не изменяя при этом общую сумму, которую, по моему мнению, владеет розница.

То, что я вижу в Твиттере, заставляет меня думать, что меня интерпретируют слишком гиперболически, когда я говорю: «Что-то достаточно большое, чтобы взорвать всю финансовую систему». Мы не собираемся возвращаться в грязевые хижины, люди. Это может быть действительно разрушительным на короткое время и привести к тому, что ряд фирм столкнется с проблемами ликвидности, возможно, обанкротив некоторые из них. Жизнь будет продолжаться, и я уверен, что регулирующие органы и правительство вмешаются и защитят людей в случае необходимости. Надеюсь, они обратят больше внимания на обеспечение соблюдения законов о ценных бумагах, чтобы предотвратить повторение этого.

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/l97ykd/the_real_reason_wall_street_is_terrified_of_the/ – оригинал на английском

Внезапно выяснилось, что казино обманывает по-крупному.

Кстати, в этой связи, вся история с скупкой акций через Reddit начинает выглядеть немного по-другому. Как будто, кто-то знал про огромный пузырь фальшивых акций GME и через "чуваков с Reddit" запустил волну, которая должна этот пузырь взорвать и дело тут не только в жадном хедж-фонде.

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