 

Мнение: О первых выстрелах в народ: «шок-контент» внутри

01.02.2021, 3:42, Разное
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Вот и доигрались в «мирные протесты»!

Фрагмент видео из Санкт-Петербурга, где полицейский в маске, предположительно в звании подполковника, внезапно обнажает табельное оружие на наводит его в толпу протестующих, наверное, посмотрели уже все. И оно действительно шокирует (хотя некоторых может и воодушевить).

Но главный шок остался за кадром.

На видео, опубликованном питерским изданием «Фонтанка.ру», показано, как толпа закидывает полицейских снежками и скандирует: «Уходи!» В руках у одного из сотрудников правоохранительных органов затем оказывается пистолет, которым офицер начинает угрожать протестующим. Вроде бы до реального применения оружия дело не дошло. Но…

В МВД эти действия полицейского сочли обоснованными и законными. Об этом заявили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились», — сказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что сотрудник достал табельное оружие в соответствии с законом «О полиции» из-за угрозы своему здоровью. Инциденту предшествовали агрессивные противоправные действия со стороны участников несогласованной акции, подчеркнули в главке МВД.

В общем-то не может не шокировать, насколько даже высокопоставленные полицейские чины не знают главный для себя закон – «О полиции». Да, его ст. 24 даёт сотруднику полиции право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения, предусмотренные ст. 23 того же закона. И да, первый же пункт указанной статьи сообщает, что сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие … для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья.

И хотя жизни полицейских снежки и крики «Уходи!» едва ли угрожали, теоретически лёгкий вред здоровью кого-нибудь из них мог быть нанесён. На уровне синяка или ушиба, если бы вместо безопасного снежка в голову попала бы ледышка. Ну, или если бы кто-то из отступающих полицейских поскользнулся совсем неудачно.

Однако!

В той же самой ст. 23, в п. 6 сказано совершенно чётко: Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица. И попавший на видео питерский инцидент относится как раз к этой ситуации – значительного скопления граждан. Ситуации, прямо исключающей применение огнестрельного оружия.

Но почему-то действия полицейского офицера поспешно признаны законными.

Как мы помним со слов Антона Чехова, если в первом акте на стене висит ружьё, то в третьем оно должно выстрелить.

Так что в Питере, можно сказать, первый акт драмы состоялся. Огнестрельное оружие на сцене показалось. Как думаете, когда и где последует третий?

И вот ещё… вас это всё не шокирует?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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