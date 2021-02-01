Мнение: Цинизм

01.02.2021, 3:38, Разное

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Перекрыть центр Москвы и для транспорта, и для пешеходов, вынудить объявить неплановый нерабочий день, к примеру, в «Детском мире»….

Потом перекрыть улицы там, где мирно, без оружия, не громя магазинов, не поджигая автомобилей, прогуливались протестующие…

Но уголовное дело «о воспрепятствовании движению транспортных средств и пешеходов» (ст. 267 УК) возбудить против мирных протестующих…

Если это не цинизм, что это такое? Государственный цинизм?

Фотографии отсюда, первая полоса «Новой», которая выйдет в понедельник, отсюда