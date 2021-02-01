 

Милашка Даня – Личное мнение

01.02.2021, 3:34, Разное
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Дети, оставленные родителями, у меня, как и у любого вменяемого человека, вызывают желание их обогреть: заботой, пониманием, добротой.

У бывшего детдомоца — ныне тиктокера — Дани Милохина — большие глаза и открытая улыбка. Ничто в его облике не говорит об опасности.


Фото: Соцсети

Смотрите, милота какая! 


Однако то, что несёт милашка Даня в массы представляет большую опасность и для него самого, и для других для детей и подростков.

Процитирую:

«Я умру в 23 — уверен. Либо от передоза, либо захочу сам. Считаю, что существует перерождение душ, что из одного тела мы сразу переходим в другое. Поэтому, если хайп закончится, если я пойму, что профукал свой успех, я просто застрелюсь и перезапущу все заново».

Суицид, передоз — и то, и другое очень страшно. И о том, и о другом Милохин вещает, как о чём-то будничном, простом, не представляющим ни малейшей опасности. В духе: «Ачотакова?»  

И ладно бы вещал дома, тихонечко, в дневничок, но нет: у этого очаровательного подростка есть возможность вещать о суициде и наркотиках на всю страну, забивать этими ужасными вещами голову не только себе, но и вашим детям.  

Детям, которые, как вам кажется, предельно с вами откровенны и «ничем таким не интересуются».

Очнитесь! Это иллюзии, которым склонны предаваться плохие родители. Такие, как вы.  

Сколько раз вы, куры драные и боровы с пивными животами, рассыпались у меня в комментариях о том, какие у вас чудесные детки: книжки, секции, все дела?

Чушь собачья.

Как вы сейчас, вместо того, чтобы общаться с детьми, которые вам неинтересны и которым неинтересны вы, сидите и пялитесь в экран, на котором — моя правда, так и ваши чадушки не «Войну и мир» во второй раз перечитывают, а пялятся в «Тик-ток», где милашка Милохин рассказывает им о том, что умереть в 23 года от передоза или суицида — это нормально, не страшно и даже где-то приятно.  

Кто в этом виноват?  

Вы.

Почему?  

Вы — плохие родители.

Так выглядит правда. Обтекайте.

Источник: Лена Миро



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