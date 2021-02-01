 

В Кремле высоко оценили речь Путина в Давосе

01.02.2021, 3:10, Новости дня
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Своей речью на форуме в Давосе президент РФ Владимир Путин пытался докричаться до здравого смысла политиков, в его словах не было никакой конфронтации, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», – объяснил Песков в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что «до сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер».

На вопрос, ждет ли РФ реакции от партнеров, Песков ответил, что «имеющий уши услышит».

Напомним, в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Путин отмечал, что в мире нарастает разрыв между реальной и виртуальной экономиками, это грозит непредсказуемыми потрясениями. Также российский лидер заявлял, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. По его мнению, нынешняя ситуация в мире схожа с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз.



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