Мужчина ударил бойца ОМОН на незаконной акции в Петербурге

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01.02.2021, 3:10, Новости дня
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, напавшего на сотрудника ОМОН во время несанкционированной акции на Пионерской площади, сообщило городское следственное управление СК.

Подозреваемый ударил бойца ОМОН не менее двух раз кулаком по голове, говорится на сайте ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Решается  вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, уточняется в сообщении.

Ранее в воскресенье на несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии.

Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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