В Мьянме задержали президента и главу правящей партии страны

01.02.2021, 3:10, Новости дня

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Президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, задержаны, информирует Reuters.

По сведениям пресс-секретаря правящей партии Мьянмы Мьо Ньинта, «схвачены» также другие высокопоставленные представители НЛД. По словам Ньинта, в скором времени задержат и его.«Я хочу сказать нашим людям, чтобы они не реагировали опрометчиво, и я хочу, чтобы они действовали в рамках закона», – приводит слова Ньинта ТАСС.

В минувшую пятницу издание «Ирравадди» сообщило, что встреча представителей правительства и вооруженных сил Мьянмы, направленная на преодоление политического кризиса, вызванного недовольством оппозиции результатами парламентских выборов, завершилась безуспешно. По сведениям издания, военные не исключили государственного переворота, если не будет проведено расследование итогов голосования, которые, как они думают, были фальсифицированы. В субботу в издании «Мьявади» было опубликовано заявление военных Мьянмы, в котором те сообщили, что слова главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина о возможности государственного переворота были неверно интерпретированы.

В мае 2020 года вооруженные силы Мьянмы объявили о временном прекращении противостояния с боевиками движения «Араканская армия спасения рохинджа» для борьбы с коронавирусом.