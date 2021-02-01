В Китае казнили экс-главу крупнейшей компании по управлению активами
01.02.2021, 3:04,
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29 января в Китае казнили бывшего главу крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Лая Сяоминя. Об этом сообщило агентство “Синьхуа”.
Верховный суд КНР признал Сяоминя виновным во взяточничестве, казнокрадстве и двоеженстве.
Приговор привели в исполнение в городе Тяньцзинь.
Центральное телевидение Китая CCTV рассказало, что к смертной казни подозреваемый был приговорен 5 января. Сяоминь подал апелляцию, но ее отклонили.
Верховный суд пришел к выводу, что Сяоминь “использовал свое положение, чтобы искать выгоды”. В частности, он незаконно получил имущество на сумму более 1,788 млрд юаней (около $278 млн).
Имущество казненного решили конфисковать.
Казнь в Китае осуществляется посредством смертельной инъекции.
Компания China Huarong Asset Management Co., Ltd была основана правительством Китая в 1999 году.
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