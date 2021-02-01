31 января в Москве: фотографии
01.02.2021, 2:58,
Разное
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Что увидели корреспонденты «Новой».
Комсомольская площадь. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
Смотрите фотографии корреспондентов «Новой газеты» с улиц Москвы 31 января. Здесь читайте подробный онлайн о том, как прошел этот день в России. А в ближайшее время — репортаж на сайте об акциях в Москве и Петербурге.
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Источник: Новая газета
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