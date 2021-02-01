Москвичей предупредили о гололедице

01.02.2021, 2:16, Новости дня

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В Москве до утра понедельника ожидаются сильные порывы ветра, также вероятно образование гололедицы, сообщил столичный департамент транспорта.

«В Москве с 19.00 31 января до 10.00 1 февраля ожидаются порывы ветра 12-17 метров в секунду. Кроме того, на дорогах возможно образование гололедицы», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дептранс призвал граждан быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров на дорогах и не оставлять автомобили у слабо укрепленных конструкций.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во второй половине недели в центральной части РФ ожидаются аномальные даже для февраля 20-градусные морозы.