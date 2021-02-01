Вакцинация от коронавируса «Спутником V» стартовала в Казахстане

01.02.2021, 2:16, Новости дня

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Кампания по вакцинации населения от коронавируса в понедельник стартовала в Казахстане.

Первыми в Казахстане прививку «Спутник V» от коронавируса получат отдельные группы населения – медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19, передает РИА «Новости».

В январе в Казахстане началось производство первой партии вакцины «Спутник V», после чего произведенная в республике партия вакцины прошла проверку качества в России. В декабре 2020 года Казахстан запустил совместное с Россией производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» запланирована на февраль 2021 года. Согласно планам правительства республики, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 млн доз вакцины «Спутник V».