Окружение Ельцина обвинило Горбачева в доведении его до попытки суицида

01.02.2021, 2:16, Новости дня

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Бывший первый пресс-секретарь первого президента РФ Павел Вощанов обвинил экс-президента СССР Михаила Горбачева в доведении Бориса Ельцина до попытки суицида.

«Как только популярность Ельцина в Москве стала расти, Горбачев это почувствовал и тихо, через своих людей, стал его поддавливать. И додавил так, что дошло до суицида», – сообщил Вощанов «Комсомольской правде». По словам бывшего первого пресс-секретаря первого президента России, Ельцин действительно «пытался покончить с собой».

Напомним, в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге запланированы различные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Ельцина, при этом крупных торжеств не планируется из-за эпидемиологической обстановки. Президент РФ Владимир Путин решил принять участие в мемориальных мероприятиях по случаю юбилея Ельцина.