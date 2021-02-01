Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку под Уфой
01.02.2021, 1:22,
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Легкомоторный самолет «Альфа» совершил вынужденную посадку в поле под Уфой из-за попадания птицы в винт, пилот не пострадал, информирует ГУ МЧС по Башкирии.
«По прибытии на место установлено, что самолет совершил вынужденную посадку в результате попадания птицы в винт и последующей вибрации двигателя. Пилот совершал любительский полет, он не пострадал. Самолет отбуксировали», – сообщается в группе ГУ МЧС по Башкирии во «ВКонтакте».
На данный момент самолет отбуксирован в село Кувыково.
Ранее сообщалось, что частный вертолет совершил жесткую посадку в поле в Воронежской области. Пострадали два человека, их доставили в областную больницу. По данным следствия, жесткую посадку совершил вертолет Robinsson.
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