Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку под Уфой

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01.02.2021, 1:22, Новости дня
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Легкомоторный самолет «Альфа» совершил вынужденную посадку в поле под Уфой из-за попадания птицы в винт, пилот не пострадал, информирует ГУ МЧС по Башкирии.

«По прибытии на место установлено, что самолет совершил вынужденную посадку в результате попадания птицы в винт и последующей вибрации двигателя. Пилот совершал любительский полет, он не пострадал. Самолет отбуксировали», – сообщается в группе ГУ МЧС по Башкирии во «ВКонтакте».

На данный момент самолет отбуксирован в село Кувыково.

Ранее сообщалось, что частный вертолет совершил жесткую посадку в поле в Воронежской области. Пострадали два человека, их доставили в областную больницу. По данным следствия, жесткую посадку совершил вертолет Robinsson.



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