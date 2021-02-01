 

Мнение: Слева бесы, справа бесы, Нет, по новой мне налей!

01.02.2021, 0:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На Завтра вновь назначена либеральная вакханалия.
Сами не понимая своей значимости во всём этом, к ней примкнут достаточное количество людей с левыми взглядами и те, кто выйдет ЗА СЕБЯ. Они будут статистами во всём этом, придадут массовку и ничего более.
Будет ли она более масштабной, нежели недельной давности, всё это мы увидим завтра.
Доведут ли её до сакральной жертвы…, это самый плохой вариант.
Насколько усилится градус противостояния, пока неизвестно.
Сможет ли перерасти попытка мирного протеста в демонизацию определённой группы участников всего этого, это опять же не самый хороший путь.
Насколько более-мирное противостояние, которое наблюдалось между протестующими и силовиками, останется в том же состоянии как и неделю назад, или это пойдёт по возрастающей.
Необходимо не исключать из виду радикализацию отдельных групп среди протестующих ЗА СЕБЯ, которые могут пойти на различного рода провокационные действия с целью накаливания обстановки в стране.
Всё это будем наблюдать завтра.

Слева бесы, справа бесы,
Нет, по новой мне налей!
Эти – с нар, а те – из кресел,-
Не поймешь, какие злей.
И куда, в какие дали,
На какой еще маршрут
Нас с тобою эти врали
По этапу поведут!
Ну, а нам что остается?
Дескать – горе не беда?
Пей, дружище, если пьется,-
Все – пустыми невода.
Что искать нам в этой жизни?
Править к пристани какой?
Ну-ка, солнце, ярче брызни!
Со святыми упокой…
(С) В.Высоцкий.

Large Visitor Globe

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / В Сенате США предложили выделять Украине 300 миллионов долларов военной помощи в год

08.08 / На церемониальных сосудах инков найдены белила из Европы

27.10 / Эксперт прогнозирует совместную атаку НАТО и Украины на Крым

22.12 / Мнение: Упадок AQIM в Сахеле

25.09 / Вирусолог Альтштейн рассказал, защитит ли витамин D от коронавируса

13.09 / «Деда твоего сгубили в тюрьме»

06.11 / Евгений Петросян: «Творчество Михаила Жванецкого шло в авангарде»

14.01 / Алла Пугачева поразила своей стройностью на фото

01.07 / Жена автора “Кода да Винчи” Дэна Брауна обвиняет его в нескольких изменах

23.11 / Наташа Королева опубликовала редкое фото с сыном Архипом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска