Мнение: Слева бесы, справа бесы, Нет, по новой мне налей!

01.02.2021, 0:42, Разное

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На Завтра вновь назначена либеральная вакханалия.

Сами не понимая своей значимости во всём этом, к ней примкнут достаточное количество людей с левыми взглядами и те, кто выйдет ЗА СЕБЯ. Они будут статистами во всём этом, придадут массовку и ничего более.

Будет ли она более масштабной, нежели недельной давности, всё это мы увидим завтра.

Доведут ли её до сакральной жертвы…, это самый плохой вариант.

Насколько усилится градус противостояния, пока неизвестно.

Сможет ли перерасти попытка мирного протеста в демонизацию определённой группы участников всего этого, это опять же не самый хороший путь.

Насколько более-мирное противостояние, которое наблюдалось между протестующими и силовиками, останется в том же состоянии как и неделю назад, или это пойдёт по возрастающей.

Необходимо не исключать из виду радикализацию отдельных групп среди протестующих ЗА СЕБЯ, которые могут пойти на различного рода провокационные действия с целью накаливания обстановки в стране.

Всё это будем наблюдать завтра.

Слева бесы, справа бесы,

Нет, по новой мне налей!

Эти – с нар, а те – из кресел,-

Не поймешь, какие злей.

И куда, в какие дали,

На какой еще маршрут

Нас с тобою эти врали

По этапу поведут!

Ну, а нам что остается?

Дескать – горе не беда?

Пей, дружище, если пьется,-

Все – пустыми невода.

Что искать нам в этой жизни?

Править к пристани какой?

Ну-ка, солнце, ярче брызни!

Со святыми упокой…

(С) В.Высоцкий.

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