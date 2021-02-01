Сенатор: Незаконные акции показали, что протестная активность выдыхается

01.02.2021, 0:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прошедшие в воскресенье в РФ незаконные акции показали, что протестная активность явно «выдыхается», сообщил газете ВЗГЛЯД зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«У части участников прошлых акций наконец-то складывается понимание того, что их банально дурят и используют. Это касается и огромных средств в виде «донатов», которые Навальный собирает со своих «последователей», когда призывает скидываться на будущую помощь задержанным», – сообщил Долгов.

По его словам, за годы активности Навального и его соратников, по оценке правоохранительных органов, в результате многолетнего «лохотрона» по сбору средств с граждан похищено как минимум 365 млн рублей, а по последним оценкам до 587. Он также отметил, что при этом Навальный никогда не выполнял обещания помочь тем, кого задерживают на организованных им митингах, по сути, предавая даже своих.

«К счастью, на вразумление многих, кто готов преступить закон, отлично работают жесткие, но честные предупреждения властей, что противозаконные действия, включая нападения на представителей органов правопорядка, будут решительно пресекаться и вызывать реакцию в полном соответствии с буквой уголовного законодательства», – подчеркнул эксперт.

Организаторы и кураторы митингов, по мнению Долгова, понимают, что суда Навальному всё равно не избежать, значит, его освобождение никогда и не являлось целью. «Более того – Западу нужен сидящий в РФ Навальный, поскольку там прекрасно понимали, что за четыре месяца пребывания Навального в Германии интерес к нему очевидно упал, поэтому он и был выдворен в Россию, в тюрьму. Теперь его можно назвать узником совести, на этом основании ввести санкции, что мы и видим из действий Европарламента и заявлений западных лидеров», – заключил он.

Ранее в МВД заявили, что в несогласованной акции в Москве в воскресенье принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ. По данным полиции, 23 января в незаконной акции приняли участие около четырех тысяч человек.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.