 

Проверки соблюдения комендантского часа ужесточили во Франции

01.02.2021, 0:28, Новости дня
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Правоохранительные органы Франции усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен.

«С субботы количество проверок увеличено на 30%», – приводит слова главы МВД Франции ТАСС. В воскресенье Дарманен прибыл к пункту взимания оплаты за проезд по трассе A13 в департаменте Ивелин, где у автомобилистов проверяют документы, разрешающие передвижения на территории Франции во время комендантского часа  – с 18.00 до 06.00.

Министр сообщил, что несколько дней назад направил префектам полиции в регионах поручения «незамедлительно принять необходимые меры, чтобы обеспечить строгое соблюдение принятых правил». В субботу, по его словам, «на территории Франции было проведено 65 тыс. проверок на соблюдение ограничений в связи с пандемией, по итогам которых выписано 6 тыс. штрафов». Кроме этого, по словам чиновника, «почти 400 магазинов и других заведений были оштрафованы за нарушение нормативов по максимальному количеству посетителей в торговых залах.» «Французы должны понимать, что, если во время комендантского часа они выходят на улицу, не имея при этом никаких разрешений, им будут выписаны штрафы», – подчеркнул глава МВД.

Тем временем агентство Sante publique France при министерстве здравоохранения Франции сообщило, что за минувшие сутки в республике выявили 19235 случаев коронавируса. Согласно обновленным данным ведомства, в больницах Франции находятся 27613 человек, более 3 тыс. пациентов помещены на лечение в отделения интенсивной терапии. «Эта тревожная статистика говорит о том, что вирус активно циркулирует на всей территории страны», – подчеркнули в Sante publique France.

В минувшую субботу правительства Франции, Германии и Чехии на фоне ситуации с распространением коронавируса объявили и введении новых ограничений на пересечение национальных границ. Днем ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. В дополнение к комендантскому часу, который с середины января действует с 18.00 до 06.00, власти Франции распорядились закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тыс. кв. м. Также для всех коммерческих объектов ужесточены нормативы по максимальному количеству покупателей и персонала, которые могут одновременно находиться в торговых залах.



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