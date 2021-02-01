Тариф системы «Платон» проиндексирован на 14 копеек

01.02.2021, 0:28, Новости дня

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Тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» с 1 февраля 2021 года проиндексирован на 14 копеек и составляет 2,34 рубля за километр.

Размер индексации оказался ниже прогнозируемых в Минтрансе 2,35 рубля за километр. В министерстве уточняли, что индексация тарифа системы «Платон» будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%, передает ТАСС.

К 1 февраля 2021 года в госсистеме зарегистрировано свыше 1,420 млн большегрузных автомобилей, в федеральный дорожный фонд перечислено более 126 млрд рублей. Также почти 7 млрд рублей перечислено за счет штрафов с нарушителей. В 2020-2022 годах Росавтодор направляет эти средства на капитальный ремонт федеральных автодорог. В частности, в 23 регионах проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 километров автодорог, а в 44 регионах – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.

Государственная система «Платон» взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузными автомобилями (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории РФ с 15 ноября 2015 года. В 2016-2019 годах за счет средств от «Платона» были построены и отремонтированы более 2000 км городских и региональных дорог, 700 километров федеральных трасс, а также 31 мост. К 2023 году их число увеличится до 3,3 тыс. километров, количество мостовых сооружений превысит 130.