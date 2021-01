«Чикагский Вестник» №13: Диктатура прекрасных идей

Дмитрий Якубов:

– Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и политологом Станиславом Вольховским.

Сегодня мы, как обычно, обсуждаем интереснейшую тему, а именно: почему «левакам» постоянно приходится что-то запрещать, особенно, в области свободы слова. На днях, дорогие друзья, появились интереснейшие новости, это было связано с событиями начала января. Аккаунты Трампа в Twitter, в YouTube и в других социальных сетях были заблокированы. Представьте себе, президент не мог общаться со своими избирателями, со своим народом, даже используя собственные каналы в социальных сетях! То, что его не поддерживает медиа, было известно давно. А теперь, оказывается, и социальные сети в состоянии заблокировать президента США, не оставив ему ни малейшего шанса, чтобы донести свои какие-то мысли и соображения до избирателей, до людей, которые его поддерживают. Вот до чего дошло дело. Представьте себе, что эта история получила продолжение. Если тогда кто-то прикрывался определёнными лозунгами, что мол, это нужно, это необходимо для того, чтобы Трамп вдруг ни с того, ни с сего не призвал к какому-то насилию, вот поэтому временно его аккаунт заблокировали, то сейчас эта история получила продолжение. Но, прежде чем я расскажу, что же это за продолжение, хочу поздороваться со Станиславом.

Станислав, приветствую!

Станислав Вольховский:

– Дмитрий, я приветствую тебя. Я рад, что мы снова поговорим на очень интересную животрепещущую тему. Наверное, сделаем несколько открытий для нас самих, для наших слушателей в процессе нашей дискуссии.

Дмитрий Якубов:

– Уверен в этом! Итак, в «леватской» прессе начали появляться интереснейшие статьи. Одна из них появилась на днях и смысл её таков: «Fox News» несёт опасность для американской демократии. То есть, весь канал «Fox News», это медиа-компания, которая, как правило, не всегда, но, как правило, отстаивает традиционные республиканские ценности и ориентиры, эта медиа-компания обвиняется в том, что она стала представлять из себя угрозу для Соединённых Штатов, для национальной безопасности и для американской демократии.

Станислав Вольховский:

– Думаю, надо сказать, где эта статья появилась. Статья появилась в газете «The Washington Post». Это не вестник демократических социалистов США, хотя, уже можно его переименовывать. Это именно старый добрый «The Washington Post»! Кстати, у этой газеты не так давно, именно со времени, когда Трамп пришёл к власти, появился лозунг, такой же точно лозунг-девиз, как у пролетариев всех стран: «соединяйтесь», и он звучит так: «Democracy Dies in Darkness», что означает «Демократия Умирает во Тьме». Такой девиз печатается теперь на каждой заглавной странице газеты «The Washington Post» и также на их вебсайте.

Дмитрий Якубов:

– А там сказано, на чьей стороне сама газета «The Washington Post» по отношению к этому девизу? На стороне тьмы или на стороне демократии? Потому что из этого лозунга невозможно заключить, что же они хотят, просвещать или погружать во тьму?

Станислав Вольховский:

– Мы могли бы над ними поприкалываться и обвинить их в расизме, почему они упоминают тьму, тьма у нас чёрная, а, значит, они намекают на что-то. Но мы не будем заходить так далеко, просто будем это иметь в виду. Они давно нас не просвещают своими новостями, а пускают информационный туман. Так что, в этом случае они вполне правы. Демократия, действительно, уже давно подохла в этой тьме, которую они напустили своими фейковыми новостями, своими запретами.

Дмитрий Якубов:

– Очень похоже на Оруэлла, если ты помнишь. «Свобода – это рабство, а незнание – это сила». Так обычно переводится эта фраза на русский язык. Но я бы перевел её точнее, потому что у Оруэлла используется слово «strength», а не «power». Оригинальная фраза, которую озвучил в свое время Фрэнсис Бэкон, звучит: «knowledge is power», то есть «знание – это сила», так переводили это в Советском Союзе, даже журнал выходил «Знание – сила». Так вот, и это тоже не совсем правильный перевод. То, что сказал Бэкон на русском более точно звучит так: «Знание – это власть» (knowledge is power). Окей? А «ignorance is strand», так перефразировал это Оруэлл, и это тоже переводится немного по-другому: «Невежество – это сила». Вот такое противоречие, такое противопоставление Фрэнсиса Бэкона и Оруэлла. «Знание – это власть, невежество – это сила». Имеется в виду в обоих случаях, что просвещение даёт какую-то власть людям над собой, над государством. Каким-то образом, благодаря знаниям, они могут влиять на события. Невежество – это сила, которая позволяет массы людей удерживать в узде и делать то, что хочет элита, которая знает, которая имеет knowledge, власть, и, которая использует тот самый ignorance, невежество, для своих целей, чтобы погонять несчастные массы в том направлении, куда элиты захотят.

Станислав Вольховский:

– Это две стороны одной медали. Действительно, все эти «элиты», либо «леватские», либо какие-то другие, и они считают, что только он имеют право «знать». Остальные знать не должны по той или иной причине. Либо массы к этому не готовы, либо это опасно давать им какое-то знание. Естественно, это делается для того, чтобы лучше их контролировать. Владыки должны знать. А то, что невежество – это сила, это действительно так. Не только для контроля над этими массами. Потому что агрессивное невежество очень сильное. В этом плане чем сильны майданы и майданная толпа? Она сильна тем, что она абсолютно невежественна. Ей можно впарить какие угодно лозунги. В эту невежественную голову достучаться какой-то логикой или здравым смыслом совершенно невозможно. То есть, они сильны именно своим дремучим первобытным невежеством. Используется это невежество, как дубина, чтобы крошить всё на своём пути. Если что-то слишком сложное для их понимания, они это просто своей дубиной разобьют и попрут дальше, не оставляя за собой ничего, кроме разрушения, что элите и нужно.

Дмитрий Якубов:

– Каким же образом это достигается? Вот та самая новость, которую я обещал озвучить в начале передачи. Очередной «выкрутас» учудил…

Станислав Вольховский:

– Загогулину, как говорил Борис Николаевич.

Дмитрий Якубов:

– Да, загогулину учудил Twitter. Если он в своё время забанил президента, и это казалось исключением из правил и, может быть, в чьих-то глазах выглядело оправданно, потому что были какие-то беспорядки, чтобы избежать якобы каких-то беспорядков, ради прекращения беспорядков и насилия нужно было забанить президента, то теперь забанили человека, а я думаю, и не только его. Просто это достаточно известный человек и история эта получила развитие. Забанили Майка Линделла, генерального директора и основателя My Pillow! Кто такой Майк Линделл и «My Pillow»? Если вы слушаете, дорогие друзья, одно из лучших республиканских радио, которое располагается у нас на волне 560 АM, называется оно «Тhe Answer», – «Ответ». Так вот, реклама «My Pillow» там звучит постоянно. Это человек не просто республиканец, а один из ключевых и очень важных спонсоров медиа-компаний, которые принадлежат или просто сочувствуют республиканской партии. Вот кто такой человек, основатель «My Pillow». Спонсор республиканских медиа-компаний.

Этот человек продолжил писать в Twitter посты, утверждая, что выборы 20-го года были сфальсифицированы и что избранным президентом является Трамп. Вот и всё, что он сделал. Он заявил о том, что не согласен с итогами выборов, и что, по его мнению, они сфальсифицированы.

Станислав Вольховский:

– Он даже не одевал рога и не штурмовал Капитолий.

Дмитрий Якубов:

– Абсолютно. Там не было ни призывов к каким-то демонстрациям, ни к чему- либо. Он ни к чему не призывал, он просто высказывал своё мнение и доказывал это мнение фактами. Вот и всё, собственно говоря, что он делал. Этого вполне хватило, чтобы удалить его аккаунт из Twitter. Вполне возможно, что удален не только его аккаунт, но и многих других людей, которые разделяют его мировоззрение, его взгляды на выборы 2020 года.

Станислав Вольховский:

– Интересно, что в этой статье, в которой сообщается, что Twitter выкинул Линделла, там есть очень знаменательная цитата , которая звучит так: «It was not immediately clear which posts by Lindell on Twitter triggered the suspension of his account».

Непонятно вообще, какие именно посты спровоцировали это действие. Да и интересно и главное, что он трампист, что он говорит, по мнению нынешних либералов ересь, и за это его виртуально нужно сжечь на костре.

Дмитрий Якубов:

– Он спонсор, что очень важно, он поддерживает материально существование республиканских медиа-компаний и без того очень маленьких, слабослышных. Кто знает о существование этого радио 5.60 АM «Тhe Answer»? Только те, кто любят радио и знает, что слушать. Далеко не все слушают радио, многие смотрят телевизор. Поэтому телевизионные магнаты у всех на устах. До этого скандального удаления его аккаунта, я, например, вообще не знал, кто такой Майк Линделл. Я узнал, что это достаточно важный человек, благодаря тому, что по радио сегодня начали говорить и не только по радио, появились публикации онлайн, что его аккаунт удалили, что он якобы поддерживал Трампа, называя его избранным президентом. Говоря на блатном языке, это такая «официальная предъява» была, хотя, на мой взгляд, это элемент психологического давления на человека именно потому что он поддерживает материально (а это очень важно) республиканское радио.

Станислав Вольховский:

– И в новостях газеты «The Washington Post», которая призывает взяться за «Fox News», там же есть ещё и другая мысль, что пора бы взяться и за семейство Мёрдок, которая спонсирует, ударить их пока что долларом. Мысль такая, что пока не надо привлекать государство, надо через средства, частные, заставить «Fox» заткнуться.

Дмитрий Якубов:

– Интересно, Станислав, почему же получается, что у «леваков», как правило, таким образом всё и получается. Вспомним революцию 17-го года. Изначально декларировались очень благородные цели. На практике – с самого начала там было «кроваво» всё, особенно, когда Троцкий и Свердлов начинали какие-то свои деяния великие. Да и децимация запомнилась, расстреливали каждого десятого бойца, если было нарушение дисциплины в армии после того, как они заявили, что это народная армия, как мы всех любим солдат, как мы их обожаем. На практике вся эта любовь к солдатам и народу вылилась в то, что каждого десятого, неважно был он виновен или нет, расстреливали.

Станислав Вольховский:

– Ежели не понимаете, – это другое.

Дмитрий Якубов:

– Да, это друго-ое, это расстрел каждого десятого, о чём вы. А вообще мы всех любим и очень обожаем социальную справедливость. Так вот, каждого десятого расстреливали, если кто-то в чём-то провинился. Допустим, даже не знали, кто виновник, или знали, это неважно, каждый десятый был расстрелян. Так устанавливалась дисциплина в армии рабочих и крестьян.

Помимо этого, как вы знаете, был пролетарский террор, диктатура пролетариата. Не мне вам об этом напоминать об этих кровавых страницах.

Станислав Вольховский:

– Была ещё такая интересная идея, которая, к счастью, для народов России, не взлетела до конца, – это трудовые армии. То, что революционеры в своё время пугали народ идеей военных поселений Аракчеева, «аракчеевщиной». Так вот «аракчеевщина» здесь отдыхает. Потому что, действительно, люди, которые должны были быть прикреплены к определенному месту, и потом их, как армию, бросают туда, куда товарищ Троцкий посчитает нужным, где они нужнее всего. Такая была идея. Но, в связи с тем, что уже в 20-ых годах Советский Союз оказался под угрозой массового восстания, полыхал и Антоновский мятеж, и другие мятежи по стране, поэтому сочли за благо это дело спрятать. Троцкисты никогда его далеко очень не прятали. В любой момент, когда им даешь волю, они, естественно, её вытащат на поверхность, обязательно используют. В какой-то мере пытались это в Кампучи воплотить.

Дмитрий Якубов:

– В частности, была заявлена приверженность к свободе слова после Революции. Даже какие-то вещи в этом направлении происходили. Был такой знаменитый дореволюционный автор Российской империи Аркадий Аверченко. Он не принял Революцию, он эмигрировал и написал книжку «Дюжина ножей в спину революции». Эта книжка была издана в советской России, Ленин даже читал её и смеялся, так говорят о нём его друзья, его сподвижники в мемуарах. Ленин даже опубликовал рецензию в газете Правда. «Талантливая книжка» – так называлась рецензия. Он, конечно, журил Аркадия Аверченко, говорил, вот «белогвардеец недобитый», но никаких санкций по отношению к нему и к его книге тогда не было. Даже она была издана и переиздавалась. Но это продолжалось очень недолго. Вскоре имя Аркадия Аверченко и других философов, писателей оказалось под запретом. Дело кончилось философскими пароходами, которых, кстати, было не два, а три. Кончилось изгнанием из советской РФ значительного числа философов, литераторов, общественных деятелей, которые просто не устраивали новую власть. Не устраивали ее участием в конкретных каких-то заговорах, и организациях, а тем, что они очень умно, очень точно критиковали новые порядки.

Станислав Вольховский:

– Этим людям в какой-то мере повезло, что они именно эмигрировали, а не были расстреляны. Тогда ещё была более-менее «травоядная» политика. Или эти люди были достаточно известны. Скорее всего, что какое-то насилие над ними создало бы очень негативные последствия, в частности, за рубежом для новых властей.

Дмитрий Якубов:

– Да, тогда это было важно, потому что новая экономическая политика предполагала, в той или иной степени открытость границ, торговлю с Европой, с США. Да, их тогда ещё не расстреляли, а просто выгнали.

Дзержинский написал: «В случае нелегального возвращения – расстрелять». Но возвращаться уже никому не хотелось. Интересно, что первые волны расстрелов начались в конце 20-х годов, и многие связывают это с тем, что в советскую власть и номенклатуру, и в силовые структуры пришли новые люди, которые уже не основывались на каких-то старых идеях, достаточно кровавых, но все-таки каким-то благородством от них несло.

Так вот, пришли новые люди, которые просто хотели делать карьеру в силовых структурах. Для этого им нужно было предъявить, что они работают, упорно что-то добиваются и так далее. Именно это и послужило тем толчком, который, к сожалению, и привёл к более массовым расстрелам и арестам позднее в 30-ых годах. Число, сразу оговорюсь, заявленное либералами число расстрелов, на мой взгляд, очень завышено.

Станислав Вольховский:

– Совершенно.

Дмитрий Якубов:

– Катастрофически завышено. Но не эта тема нашей передачи. Все-таки репрессии были, не в таком числе, но были и это печальная и трагическая история РФ и Советского Союза.

Тем не менее, хочу вернуться к ситуации в США и рассказать об одном звонке на радио «Тhe Answer», которое всегда с удовольствием слушаю, но об этом – уже в следующем сегменте передачи, что там был за разговор и почему он меня заинтересовал, я с удовольствием расскажу через несколько минут, когда мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами!

Дмитрий Якубов:

– Итак, дорогие друзья, в эфире вновь «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и политологом Станиславом Вольховским. Мы продолжаем обсуждать интереснейшую тему, почему же «левым» нужно обязательно всё запрещать, чтобы выжить.

Я пообещал вам рассказать об интереснейшем звонке, свидетелем которого я стал сегодня утром. На радио 560 АM «Тhe Answer» позвонила одна девушка и, видимо, она сочувствовала либералам. Что она сказала? Во-первых, там был очень интересный разговор с ведущим и в результате начали говорить об «Антифа». И что же я услышал? Услышал, что «Антифа» не существует потому, что не существует лидера у «Антифа»! На что ведущий ответил: «А вы уверены, если «Антифа» не существует, как вы говорите, то вы можете сказать сейчас в прямом эфире, что у «Антифы» нет ни одного легального члена, зарегистрированного в их организации?» На это девушка ничего не ответила. Естественно, она не взяла на себя такую ответственность, чтобы сказать, что нет ни одного официального члена «Антифа». Тем не менее, она очень-очень громко убеждала, что нет такой организации. Есть идея и есть люди, которые эту идею просто разделили. Ни в какой организации они не состоят и вообще это мифическая организация, придуманная Трампом. Очень интересно. Видите? Нет лидера, значит, организации нет.

Станислав Вольховский:

– Когда газета «The Washington Post» писала 10 января этого года о том, что маленькая группа вот таких интернет-детективов занимается тем, что выясняет, кто является правым экстремистом, и занималась этим задолго до атаки на Капитолий. Здесь написано, что, действительно, существует «Антифа», что многие из них являются членами этой организации. Они отвергают идею, что методы «Антифы» основываются на насилии. Если они отвергают идею о методах «Антифы», значит, «Антифа» всё-таки существует, иначе, какие же методы могут быть?

Дмитрий Якубов:

– Ведущий спросил, хорошо, говорит. Вот этим летом, у нас были погромы, что же это было? Она ответила, что это просто э-э «unhappy people».

Станислав Вольховский:

– Восстание.

Дмитрий Якубов:

– Нет, этим летом были все эти разбои, погромы, это просто «unhappy people», несчастливые люди, которые выразили свой протест от имени «Антифа» и «Black Lives Matter». Но это были не они! Так сказала девушка.

Станислав Вольховский:

– Будучи политкорректным человеком, я бы сказал на этот счёт, что она минимизирует справедливый протест угнетённых масс в Америке, что она его преуменьшает, сводит всего лишь к какому-то недовольству и поэтому уже является не рукопожатным членом их тусовки. Интересно, что бы она сказала на это.

Дмитрий Якубов:

– Может быть, да. Да, но она настаивала на своём. Что же произошло дальше? Ведущий у неё спросил: «Хорошо, а люди, которые были в Капитолии 6 января, это что, тоже unhappy people просто-напросто, как вы говорите и не более того?» Она сказала, что нет, это brainwashed people, то есть, люди с промытыми мозгами. Вот прекрасный пример «леватской» пропаганды. То самое великое «другое», не то, не то. Другое что-то! Значит, погром, разбой, сожжение магазинов, уничтожение библиотек, частной собственности, это, понимаете, unhappy people, которых, видимо, среда заела, общество виновато, что довело их до такой степени. А вот люди, которые выразили свои протесты в Капитолии, в Вашингтоне, вот это, действительно brainwashed, солдаты Трампа с промытыми мозгами.

Станислав Вольховский:

– Их так и называют: «Новая армия Трампа», потому что «леватский» активист Дон Уинслоу, который по совместительству является кинорежиссёром и даже, как говорит «Bearer of bad news», которая напечатала о нём статью, является получателем целого ряда престижных наград, он выпустил целое видео, которое говорит, что Трамп, может быть, ушёл, но у него осталась армия его сторонников.

Дмитрий Якубов:

– Brainwashed.

Станислав Вольховский:

– Да, что это самая большая угроза Америке сегодня, что это радиальные крайние консерваторы, также известные, как внутренние террористы, они скрыты среди нас, прячущиеся за своими обычными работами. Они – учителя твоих детей, они работают в супермаркетах, во врачебных офисах и многие из них полицейские офицеры и даже солдаты. То есть, они везде!

Дмитрий Якубов:

– Враги народа – везде.

Станислав Вольховский:

– Да, это реально враги народа.

Дмитрий Якубов:

– Вредители кругом, вредители кругом.

Станислав Вольховский:

– И это видео нашло большую поддержку. Люди его перетвиттывают, его пересылают другим. Это не вызывает вообще никакого возмущения среди «леваков», это всё нормально, это всё в порядке.

Дмитрий Якубов:

– По-твоему, возвращаясь к теме передачи, «леваки» не могут существовать без запретов и вот этой машины, которая навязывает массам невежество, чтобы сделать из них послушных скотов? Или же всё-таки какой-то возможен вариант просвещённого социализма?

Станислав Вольховский:

– Отчасти это системно, потому что консерваторы – это люди, которые очень хорошо видят, что человек несовершенен. Они видят несовершенство человека, они сознают все проблемы человеческой природы, именно поэтому они являются консерваторами. Они очень опасаются выпустить на волю того самого зверя, который сидит в каждом человеке, а особенно в больших их толпах, и, которые могут просто разнести всё то, что цивилизация создала за долгие-долгие века упорного труда и очень часто во всяческих кровавых конфликтах и прочих, но что-то было создано. И консерваторы считают, что давайте это не ломать и полностью разрушать до основания, а всё-таки, каким-то образом, что-то сохранять, что-то, может быть, улучшать, но постепенно. Не надо всё уничтожать, сжигать, ломать. Либералы считают, что нет, они знают, что у них есть волшебная палочка, свод волшебных идей, которые золотым ключиком открывают все совершенно замки в мире, что можно найти абсолютно все решения, что можно найти решение любой проблемы, это даже не очень сложно, просто надо использовать правильно правильные идеи.

Поскольку они являются носителями этих идей, они считают возможным для себя, в интересах этих правильных идей, бороться с идеями неправильными. А что является неправильными идеями, это, как говорится, уже мнение очередной партийной линии. Что сегодня станет неправильной идеей? Когда-то это, может быть, идея капитализма, потом это может стать идеей, например, традиционной семьи или религии. Список этот бесконечен. В неправильную идею можно вписать любую, прежде совершенно нормальную идею, даже саму идею цивилизации. Поскольку её построили «нехорошие» гетеросексуальные белые мужики, значит, может быть, её нужно вообще снести и выстроить что-то совершенно новое. Привет вам, ребята, от знаменитой Вавилонской башни.

Ещё я хотел бы поговорить вот о чём. В своё время слово «либерал» читалось, как «человек широких убеждений».

Дмитрий Якубов:

– Прогрессивных, читал много, знал много.

Станислав Вольховский:

– Да, в отличие от людей, одержимых различными предрассудками, в том числе религиозными.

Дмитрий Якубов:

– Еще один леватский жупел из прошлого.

Станислав Вольховский:

– Они, в отличие от людей, одержимых предрассудками, табу, зажатыми людьми, либералы были очень продвинутыми. И они могут любую идею понять, пояснить. И есть даже цитата, которая приписывается Вольтеру: «Я не поддерживаю то, что ты говоришь, но я буду защищать твоё право это говорить до самой смерти». Как-то так.

Дмитрий Якубов:

– «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал», к этому в результате всё и свелось.

Станислав Вольховский:

– Дело в том, что я очень быстро прошёлся по интернету в поисках оригинала этой цитаты и оказалось, что она только приписывается Вольтеру. Вольтер этого не говорил. Это говорила женщина, которая писала о нём. Так что, даже этот известный либеральный мем, оказался фейком.

На самом деле, мы должны смотреть не только вот сюда, эти все просветители видели, во что их учения (точнее, не видели, но мы знаем из истории) во что их учение трансформировалось. В знаменитую Французскую революцию, когда и началось это понятие – «враги народа». Когда стали рубить головы и рубить головы именно за то, люди имели неправильные идеи или неправильное происхождение. Рубить головы достаточно круто. Вот к чему свёл либерализм.

Дмитрий Якубов:

– А так всё хорошо начиналось! Красиво, правда?

Станислав Вольховский:

– Да-а. Всё очень хорошо начиналось.

Дмитрий Якубов:

– Переписка с Екатериной II, просвещённая монархия, любовь к ближнему, новая религия, естественно, без этого никуда.

Станислав Вольховский:

– Зло под маской добра. Что интересно, возвращаясь к религии, это интересная тема, наверное, к ней придётся возвращаться и не раз. Меня давно потрясает, что люди, которые считают себя атеистами, они на самом деле не люди широких убеждений, они себя очень обедняют. Потому что они лишают себя огромного духовного мира, который существует. Просто они его не видят или не желают видеть. Это они отягощены предрассудками. Этот предрассудок – это, как раз, их атеизм, который они настойчиво пытаются навязывать. Религию уже давно никто не навязывает. Навязывают у нас именно атеизм и это видение, совершенно узкое. Даже был такой момент в фильме «Семнадцать мгновений весны», где пастор Шлаг ответил Штирлицу, это все равно, что видеть в логарифмической линейке инструмент для забивания гвоздей. Так они и видят, они всё это сводят к совершенно узкой науке. Но если взять узко науку, то и у нацистов была наука о то, например, как лучше обезлюдить территорию. Это была такая наука, лишённая духовных начал. Скажем так.

Дмитрий Якубов:

– Там ещё была теория падающих лун. Теория, что арийцы постоянно выстраивают гигантскую прекрасную цветущую цивилизацию, потом на землю что-то падает, луна, метеорит или что-то ещё, и эта цивилизация рушится, и варвары побеждают на какое-то время. Потом арии снова восстанавливают свою власть. Там вообще много чего было.

В своё время в науке утверждалось, что метеориты не могут падать вообще с небес. Наверху воздух, откуда там камни? Вот что говорили учёные. А человек, который утверждал, что микробы существуют, и они являются источником болезней, ещё до изобретения микроскопов, был такой врач известный. Так его затравили, настолько затравили, что человек сошёл с ума и покончил с собой. Вот что такое наука может быть. И все эти люди называли себя учёными, просвещёнными людьми.

А, кстати, когда впервые было продемонстрирована машина, которая была в состоянии записать человеческий голос, один учёный воскликнул: «Где вы спрятали этого шарлатана, который повторяет за мной мои слова? Где он? Вызовите его сюда, я хочу отхлестать его по лицу!». Вот что такое наука, понимаете? К науке нужно относиться, как к науке. Сегодня они думают, что они во всём правы, а завтра выясняется, что эта была глупость, ничем не доказанная. Та же самая наука будет потом смеяться через поколение над теми постулатами, которые сегодня кажутся науке незыблемыми.

Станислав Вольховский:

– Но у либералов есть своя религия и эта религия называется именно вот этот самый либерализм. Потому что на поверку либералы, что интересно, всегда оказываются нетерпимыми к чужому мнению. И всегда, когда их припираешь к стене какими-то фактами, или не нравящейся им логикой или здравым смыслом, они начинают переходить на личности. Приведу личный пример. Мы со Светой ведём блог, мы часто делаем видео, мы не так давно сделали очередное видео о событиях в России. Есть люди, которые считают господина Навального чуть ли не современным богом.

Дмитрий Якубов:

– Миссия, да.

Станислав Вольховский:

– Святым человеком, да. Мы все-таки решили разобраться, что же это за персона. И вот комментарии были очень интересные. Было несколько комментариев в стиле «Навальный – личность, а вы кто такие?» или «Как вы посмели затронуть этого человека»? Читается, что мы такие холопы и куда мы полезли. На барина?

Дмитрий Якубов:

– На барина, да.

Станислав Вольховский:

– Каким-то образом оскорблять, как вы смеете?

Дмитрий Якубов:

– Да, всё к этому и сводится. В конечном итоге к этому, действительно, у «леваков» и сводится, к личным оскорблениям, к эмоциональным высказываниям. Вот их ценности.

Станислав Вольховский:

– Да. Они начинают обвинять, что «ты расист, ты сексист, ты гомофоб». Еще начинают, если они знают…

Дмитрий Якубов:

– И вся эта догматика дурацкая.

Станислав Вольховский:

– Или, если они знают какую-то историю из твоей личной жизни, то они вываливают и её. Начинают тоже этим пользоваться, рассказывать какие-то вещи, которые в приличном обществе не следовало бы рассказывать. Начинаются личные оскорбления, всё это никого не пугает. Потому что это выглядит не страшно, а смешно. Эти люди становятся экспонатами в нашей коллекции идиотов.

Дмитрий Якубов:

– Интересно отметить, что веками церковь была источником знаний. Они учреждали школы, в монастырях люди учились, изучали древние книги, историю, писали историю и так далее. Всегда, на протяжении веков, церковь была не только источником, как утверждают «леваки» – мракобесием, но ещё она была очень прогрессивным явлением с точки зрения просвещения. Судя по всему, и сегодня, до сих пор, этот паттерн, это правило работает. Всё, что просят сейчас христиане, предлагают какие-то университеты, школы и так далее, но верьте вы в бога. Более того, даже этого они потребовать или попросить уже не могут.

Станислав Вольховский:

– Конечно.

Дмитрий Якубов:

– В Айова институт или университет, там же может учиться, кто угодно сейчас, согласно новым правилам. Никакого богословия навязать никто не может.

Станислав Вольховский:

– Для того, чтобы войти в демократический рай, надо снять и крестик, и трусы, почти по анекдоту.

Дмитрий Якубов:

– Как Рогозин говорил в своё время на свою голову говорил.

Станислав Вольховский:

– Потому что, как они обычно говорят? Когда показывают гадость по телевидению, когда пропихивают всяческие извращения, которые звучат из всяких утюгов, нам рассказывают о том, как круто живут люди странной и непонятной ориентации. Вам не нравится? Ну, выключите телевизор. Ну, не слушайте, не смотрите. Но попробуйте прийти к ним же с христианством, с Библией, с религией. Нет-нет-нет! Это нельзя, вы не можете. Но попробуйте им сказать: «Не хотите слушать? Так не слушайте!». Нет, это другое!

Дмитрий Якубов:

– Великое «другое».

Станислав Вольховский:

– Это не работает. Или, как случилось, в Northwestern-ском университете в 2017 году. Есть у меня такая статья о том, как человек из организации, которая занимается борьбой с нелегальной эмиграцией пограничной охраны, называется «Айс», он попытался выступить перед классом социологии, чтобы объяснить официальную позицию правительства, что же происходит с эмиграцией. После этого должен был выступить нелегальный эмигрант и создать таким образом баланс. Казалось бы, это рай для либералов, вот, столкновение идей, свободный рынок идей, кто победит там. Оказалось, что нет. Студенты Northwesternа устроили протест, и они сорвали это выступление, заставили этого деятеля из «Айс» покинуть и класс отменили из-за опасений за безопасность участников. Давай послушаем, что сказала одна из студенток, которая верховодила этой бандой, которая всё это сорвала по фамилии Эйприл Наварро, я буду переводить.

«Нам неинтересны такого типа разговоры, которые говорят так, что давайте послушаем их сторону, потому что это делает их просто обычными, что они следуют каким-то правилам, а не то, что они активно поддерживают насилие. Мы не хотим заниматься такими дебатами, потому что это легитимизирует насилие «Айса», это мнимое насилие».

Если им не нравится какая-то идея или точка зрения, они считают её вправе просто запретить, потому что им не нравится. Это не то, что мы будем с ними дебатировать, и они будут приводить какие-то аргументы. Нет, им аргументы даже неинтересны. Они просто будут всё это запрещать.

Дмитрий Якубов:

– А вот если консерватор сказал: «Мы». Его бы спросили: Мы? Это кто – это вы и ваши воображаемые друзья?» Я такой ещё жупел помню из прошлого. «Мы» ни в коем случае консерватор не должен был говорить. Если консерватор говорил «мы», «нам», его тут же спрашивали: «А чего это вы говорите «мы», говорите от себя, это ваше мнение. Почему это «мы»?» Они, «леваки», вполне могут говорить «мы», «нам».

Станислав Вольховский:

– Они обожают говорить от имени народа.

Дмитрий Якубов:

– Они могут говорить от имени народа.

Станислав Вольховский:

– С российскими «леваками» та же история.

Дмитрий Якубов:

– Да, а консерваторы не могут говорить от имени народа, они должны говорить исключительно от себя. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу, очень много интересного можно сказать и нужно сказать, и мы обязательно скажем, но в следующих передачах. Возможно, мы продолжим эту тему. А сейчас всего доброго, оставайтесь с нами, это был «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Слушайте нас в записи на страничке «Чикагский Вестник – радио» или на сайте «Чикагский Вестник», где также теперь появляются и расшифровки в печатном виде всех наших бесед со Станиславом. Всего доброго и до новых встреч.

Станислав Вольховский:

– Всего хорошего и до новых встреч! Слушайте и читайте нас теперь!