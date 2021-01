Боррель осудил массовые задержания и жестокость к протестующим в России

01.02.2021, 0:22, Новости дня

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 31 января на своей странице в Twitter осудил массовые задержания и применение силы в отношении протестующих в России.

“Выражаю сожаление по поводу массовых задержаний и непропорционального использования силы против протестующих и журналистов в России, которые вновь произошли сегодня. Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не боясь репрессий”, – заявил он.

Боррель подчеркнул, что Россия должна выполнять свои международные обязательства.

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 31, 2021

Ранее жесткость российских силовиков по отношению к протестующим осудили в США.

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 4,8 тыс. протестующих. Больше всего задержаний произвели в Москве и Санкт-Петербурге.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

