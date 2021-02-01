 

“Поддерживал аннексию Крыма”. Земан назвал Навального российским националистом

01.02.2021, 0:22, Новости дня
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Арестованный в РФ оппозиционер Алексей Навальный является российским националистом. Об этом президент Чехии Милош Земан заявил 31 января в эфире радиостанции Frekvence 1.

“Он поддерживал аннексию Крыма, участвовал в ряде националистических маршей и, в-третьих, поддерживал сталинские депортации чеченцев, так что же он за борец за демократию? Я думаю, что он российский националист”, – сказал президент Чехии.

Он считает, что Навальный только притворяется политиком, который выступает против режима президента РФ Владимира Путина.

“Он только против Путина, и это очень большая разница”, – заявил Земан.

В марте 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, Навальный заявлял, что действия президента РФ на полуострове, по его мнению, – это не геополитика, а “личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам”.

В октябре того же года Навальный сказал, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. “Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?” – сказал тогда оппозиционер.

В декабре 2016 года Навальный заявлял, что, став президентом, проведет в Крыму “самый честный референдум на свете”, результаты которого станут отправной точкой для того, чтобы “сделать дорожную карту и понять, как вообще эту проблему решать”.

В ноябре 2019 года Навальный заявил по поводу Крыма, что “фарш обратно не провернешь”. По его словам, аннексия полуострова была незаконной, но там уже 2 млн человек с российскими паспортами.

17 января 2021 года Навальный вернулся из Германии, где лечился после отравления, в Россию. Его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

В связи с арестом Навального 23 января и 31 января в десятках городов России прошли акции поддержки оппозиционера. 31 января силовики в РФ задержали более 5 тыс. протестующих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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