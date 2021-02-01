Тело снежного человека было найдено и исследовано учеными

01.02.2021, 6:35, Разное

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О снежном человеке (йети) слышал каждый: тема эта постоянно всплывает в интернете и СМИ. Но какие есть доказательства его существования? Рассказы очевидцев, слепки оставленных следов, расплывчатые снимки и весьма скверного качества единственная видеосъемка? «Ну, это ничего не доказывает, – брюзжат маститые ученые, – вот вы нам покажите живого йети, или хотя бы шкуру и кости!» А ведь такой случай был! В 1969 году два зоолога (американский и бельгийский) видели и в течение нескольких суток изучали труп снежного человека.

Удивительное сообщение из Миннесоты

В конце 1968 года в квартире Айвена Сандерсона, автора книги «Снежный человек: миф становится былью» раздался телефонный звонок. Его друг зоолог-любитель Терри Каллен сообщил потрясающую новость: в город Роллингстоуне (штат Миннесота) приехал бродячий балаган с коллекцией диковинок и уродцев. Среди прочих экспонатов демонстрируется замороженный труп снежного человека. У Сандерсона в это время гостил бельгийский ученый Бернар Эйвельманс, также изучавший проблему йети. Оба зоолога немедленно вылетели в Миннесоту.

Сообщение не оказалось розыгрышем. В Роллингстоуне действительно работала «ярмарка диковинок», в каталоге которой значилось «тело доисторического человека». Заплатив по 1,75 доллара за вход, Сандерсон и Эйвельманс, прошли в небольшой фургон. Что же они там увидели?

Странный экспонат

Посреди фургона стоял металлический ящик с крышкой из 4-слойного стекла. Внутри в глыбе прозрачного льда лежало тело, покрытое волосами в 7-10см. Рост – 180 см, голова запрокинута назад, левая рука над головой, правая – на животе. Ученые приходили в фургон ежедневно и часами просвечивали фонариками глыбу, рассматривали, измеряли, фотографировали.

Не было сомнений, что этот снежный человек еще недавно был живым. Существо было убито двумя выстрелами. Одна пуля раздробила ему левую руку, вторая попала в правый глаз. Значит, йети дожили до наших дней, а этот совсем недавно (к своему несчастью) встретился с человеком!

Хозяин фургона Френк Хансен реагировал на все абсолютно спокойно, на вопрос, откуда у него такой интересный экспонат, рассказывал байку, что тело йети вывезли контрабандой с Камчатки в тюленебойном рефрижераторе, после чего несколько раз перепродавали в Китае и Гонконге.

Право частной собственности против науки

Однако его спокойствие улетучилось, когда ученые завели вопрос о разморозке трупа для дальнейшего исследования. Хансен ответил категорическим отказом, ссылаясь на волю подлинного собственника, пожелавшего сохранять инкогнито. Вопросы о продаже экспоната Хансен даже не пожелал обсуждать: тело йети не продается ни за какие деньги (такова воля владельца!). Сандерсону и Эйвельмансу даже закрыли допуск в фургон, а через несколько дней «ярмарка диковинок» покинула город.

Оба ученых опубликовали статьи об исследовании человеко-обезьяны, Сандерсон – в журнале «Agrosy», Эйвельманс – в бюллетене Бельгийского института естественных наук. Материал перепечатали многочисленные газеты. Хансена нашли и атаковали журналисты из Лондона, Берлина, Токио. Суммы за право исследовать тело зашкаливали все разумные пределы, но Хансен потребовал оставить его в покое и заявил, что экспонат был всего лишь искусным муляжом. Такого же мнения были и некоторые газеты, открыто надсмехавшиеся над двумя учеными, позволивших провести себя «голливудской куклой».

Но так ли это?

Сандерсон и Эйвельманс отвечали уверенно: «Нет». При изготовлении муляжа необходимо было бы воссоздать огромное количество анатомических тонкостей доисторического предка человека, известных только узким специалистам, как например, анатомически верные наклоны волосяного покрова на отдельных участках тела. Кроме того, в нижней части ящика, где слой льда был весьма тонок, оба зоолога чувствовали явственно различимый запах трупного разложения. Муляж так не пахнет!

На этом в 1969 году история оборвалась. После публикаций в прессе о «ледяном человеке из Миннесоты» Хансен исчез. Экспонат из поля зрения ученых пропал, его происхождение осталось тайной.

В2013 году пропавшее было тело снежного человека нашлось!

Йети возвращается?

Владелец Остинского музея странностей Стив Басти заявил, что он нашел труп йети. Тело все еще хранится в семье Френка Хансена, умершего в начале 2000-х. В оставшихся после него записях раскрывается тайна происхождения «экспоната». Френк Хансен лично застрелил йети, охотясь на оленей в горах штата Висконсин начале 1960 года. Объяснялось и странное поведение Френка.

Хансен был военным пилотом, до пенсии оставалось менее 5 лет, и он боялся, что в результате убийства (человека? редкого зверя?) его успешная служба может прерваться за 5см. до финиша, пусть даже все произошло в целях самозащиты (по словам Хансена, йети напал на него).

Сперва он вывез труп, чтобы спрятать, затем хранил, выжидая удобного случая для его захоронения, затем берег, поскольку понял, что в его распоряжении находится единственное уникальное доказательство существования снежного человека.

Вместе с тем он все время боялся судебного преследования, ведь если йети признают человеком – остаток дней Хансен проведет в тюрьме за убийство! Два взаимоисключающих чувства одновременно боролись в нем: 1) рассказать об этом всему миру и 2) никому ничего не рассказывать. Поддавшись 1-му, он в течение 2-х лет возил тело по всему США и демонстрировал публике, но впоследствии постарался сделать все, чтобы о странном «экспонате» забыли как можно скорее.

Известно, что Басти вел переговоры с семьей Хансена о покупке тела и обещал выставить «экспонат» на День независимости 4 июля. Но этого не произошло. Что, опять какие-то тайны?