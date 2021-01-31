Мнение: Шабаш «навальнистов» или ???

31.01.2021, 23:48, Разное

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СПб, Невский проспект, перекрытой толпой в районе Казанского собора 23 января 2021 года. Фото из интернета

Как отмечается на сайте ru.wikipedia.org, протесты в России 23 января 2021 года были анонсированы Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Причиной протестов являлись задержание и арест оппозиционного политика А.Навального. По данным BBC, протесты прошли в 122 городах России и 78 городах за рубежом. В запрещенных властями России митингах и шествиях в более чем сотни городов приняло участие от 110000 до 300000 человек, из которых было задержано 3770 человек, причем, по данным социологического опроса, около трети протестующих вышли на митинг впервые. Событие из ряда вон выходящее! Предержащие власти и их пропагандисты поспешили объявить организаторами прошедших митингов и шествий ФБК, внутренних и внешних врагов России. Но все представляется не столь уж простым.

С тем же основанием в организации событий субботы 23 января 2021 года, не ставшим к счастью повторением событий кровавого воскресенья 9 (22) января 1905 года, можно обвинить не только ФБК и его зарубежных кураторов, но и власти России.

Более десятка лет тому назад Э.Лимоновым было организовано всероссийское гражданское движение в защиту свободы собраний в России «Стратегия-31» (31-я статья Конституции РФ). В начале это движение охватило более 40 регионов России! Благодаря хорошо рассчитанным действиям властей, прежде всего силовиков, это движение было сведено на нет. Но проблема осталась! Граждане России до сих пор существенно ограничены в праве выражать свою волю в формах, вызывающих затруднение в рутинной работе полиции и городских служб. Особенно, если воля некоторых слоев общества не совпадает с волей господствующих в государстве страт. Создается впечатление, что используя произошедшие события определённые силы в российском обществе собираются «закрутить гайки». Но куда уж больше закручивать? Так недалеко и до того, что резьбу сорвет. В этом случае, основания запретов становятся нелепыми до абсурда, провоцируя обывателя на беспорядки. И события 23 января это ещё раз подчеркивают.

На определенную степень вины властей указывают многие политические аналитики, но их голоса заглушают вопли пропагандистов режима. Как и столетие тому назад, нежелание прислушаться к голосу масс и действия всех уровней власти по силовому подавлению протестующих привели к Февральской, а затем и Октябрьской революциям. Похоже некоторые проправительственные «аналитики» считают, что те меры были не достаточно решительными. Сторонники силовых методов могут ссылаться на опыт фашистских диктаторов Пиночета, Муссолини, Франко и Гитлера. Да, действительно, силовым путем можно надолго заглушить протест. Но в случае кровавого пути разрешения конфликта всегда виновата власть, не идущая на поиск компромисса. Всё равно, рано или поздно, острые социальные проблемы решаются исключительно на равноправных переговорах всех сторон конфликта общества и власти. Лучше раньше, без кровавых жертв, без гражданской войны, без вмешательства недругов России.

К сожалению, нынешний режим не терпит никакого разумного компромисса со своими политическими оппонентами. Как это происходит в России на протяжении последних трех десятилетий, начиная с «либерального» и «демократического» расстрела из танковых орудий Дома Советов в 1993 году и зачистки просоветских элементов в Чечне. Как это было на выборах президента РФ в 2018 году, когда во всех СМИ «мочили» П.Н.Грудинина — кандидата от действительно конструктивной и несомненно патриотической оппозиции, а реальный кандидат от правящей партии не соизволил принять участие в честных и открытых дебатах. Как это происходит и в настоящее время, когда обладающий непомерной властью президент России скрывается от народа за когортами пропагандистов, полицейских и внутренних войск.

Обсуждая события 23 января и роль А.Навального, некоторые аналитики обращают внимание на необычайную мягкость властей к этому лидеру оппозиции. Создается впечатление, что этот «оппозиционер» и его ФБК — креатура ФСБ РФ. Уж очень похож он на нынешнего лидера режима — и по своему имиджу «либерала» и «демократа», и по своей лексике, и по манере публичных выступлений, и по не прикрытому популизму, и по отсутствии какой либо реальной программы выведения страны из социального и экономического кризиса. Может мы являемся лишь статистами в борьбе двух могущественных кланов компрадорской буржуазии современной России и постсоветского пространства?

Кто же оказался крайними в беспорядках 23 января? Полицейские, отрабатывающие свой хлеб (с маслом!). Как при аналогичных событиях в 2020-2021 гг. в США, в Белоруссии в 2020 году, на Украине в 2014 году. И, естественно, незадачливые обыватели, попавшие под горячую руку полицейским и росгвардейцам при разгоне демонстраций, спровоцированных крайне неразумными придержащими власти.

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