 

В Молдавии тигр напал на сотрудника зоопарка

31.01.2021, 23:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сотрудник зоопарка в молдавском Кишиневе пострадал из-за нападения тигра, мужчина находится в тяжелом состоянии, его оперируют, сообщила пресс-секретарь больницы Дорина Арсене.

«Пациент был доставлен с глубокой раной в районе шеи, а также многочисленными ранами на теле. Он находится в очень тяжелом состоянии, сейчас он в операционной палате, позже будет переведен в отделение интенсивной терапии», – цитирует РИА «Новости» Арсене.

Отмечается, что инцидент произошел во время кормления зверей. Полиция инициировала проверку в зоопарке из-за произошедшего несчастного случая.

Накануне СМИ сообщали, что в Ульяновске волк напал на мужчину во время семейной прогулки по парку «Победа». Пострадавший пытался задержать хищника, чтобы тот не смог наброситься на его малолетнюю дочь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Компания Acer открывает свой интернет-магазин

04.09 / По факту гибели сбежавшего воспитанника интерната на Сахалине началась проверка

26.10 / Кремль отреагировал на слова Байдена о «главном враге США»

29.09 / «Земля кочевников» набирает очки в оскаровской гонке

25.11 / Россия дала оценку визиту Помпео на Голанские высоты

23.08 / Соловьев съязвил по поводу освещения немецкими СМИ ситуации с Навальным

16.12 / Украина вышла из ряда энергетических договоров СНГ – Минэнергетики

31.08 / В Германии объяснили выкрики «Путин!» на демонстрации в Берлине

09.09 / Кремль прокомментировал данные о визите Лукашенко в Москву 14 сентября

04.01 / Крымчанин убил малолетнюю дочь из-за громкого плача

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска