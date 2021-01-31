На демонстрации в Амстердаме задержали более 30 человек

31.01.2021, 23:34, Новости дня

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На прошедшей в нарушение карантинных ограничений демонстрации в Амстердаме задержаны более 30 человек, сообщила полиция столицы Нидерландов.

По данным телеканала NOS, в воскресенье демонстранты собрались в Амстердаме и городе Апелдорн, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. В Апелдорне в акции приняли участие несколько сотен человек, они «спокойно» разошлись по домам, в Амстердаме спецназ полиции вытеснил собравшихся на демонстрацию за несколько минут. Беспорядков не было. По данным правоохранителей столицы Нидерландов, на «стихийную демонстрацию» на Музейной площади собралось около 600 человек. Полиция разогнала толпу, поскольку проведение демонстрации в этом месте запрещено, передает РИА «Новости».

В целом задержано было 33 человека, в частности 25 человек за то, что они «могли нарушить общественный порядок», уточняет полиция. Также правоохранители задержали троих пассажиров в машине, в салоне которой было обнаружено холодное оружие. В другой машине полицейские нашли электрошокер. Также было задержано еще четыре человека «по разным эпизодам, связанным с ситуацией на Музейной площади».

Напомним, в понедельник в ходе произошедших в Нидерландах беспорядков полиция задержала не менее 70 человек. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ. Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. С середины декабря 2020 года в Нидерландах введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. Кроме того, с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21.00 до 04.30 (с 23.00 до 06.30 мск). На этом фоне в ряде городов прошли акции протеста. В минувшее воскресенье для разгона протестующих против жесткого карантина полиция Нидерландов применила дубинки, слезоточивый газ и водометы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему европейцы восстают против власти.