 

Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса

31.01.2021, 23:34, Новости дня
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Необходимость возвращения Донбасса и Крыма под контроль правительства Украины должна быть вынесена на референдум, сообщил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Возможно необходимо будет вынести (на референдум вопрос о статусе Донбасса), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством) Украины, но являются украинскими территориями… То есть должен быть референдум, и так должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий, это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».

При этом глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу выразил мнение, что способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная рада Украины.

Ранее Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. В воскресенье донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов сообщил газете ВЗГЛЯД, что Украина в ожидании победы Джозефа Байдена на американских выборах вела военную подготовку в Донбассе.

В четверг главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». После этого в Кремле подчеркнули, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ на повестке не стоит. Между тем лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что после принятия ДНР и ЛНР в состав РФ в Киеве произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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