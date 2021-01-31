 

Гудков: Идет выздоровление, Россия выходит из гражданской комы

31.01.2021, 23:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Твери схватили супружескую пару с 10-месячным ребенком. Мужа и жену отправили в полицию, придумав им мелкое хулиганство, а младенца передали срочно вызванной в отдел бабушке.

Такие эпизоды можно найти сегодня по всей России. Все зверское, подлое, бесчеловечное, что составляет основу этой власти, проявляется в моменты обострений.

Вот менты бредут по снегу, чтобы бить и хватать, – это Владивосток.

Вот – стучат дубинками в щиты, по-звериному ухая, – это Питер.

Два края одной страны, а разницы нет. Везде преступники, окопавшиеся во власти, стремятся запугать как можно сильнее, повышают градус насилия, словно тестируют – ну когда же закончится терпение? Когда жители, например, Курска, перестанут терпеть, что какие-то хмыри, даже без формы, кидаются на них и тащат в легковушки – чисто белорусский опыт.

Когда новосибирцы перестанут смирно стоять в квадрате черных.

Когда омичи… владимирцы… курганцы…

Когда они все перестанут мириться с тем, что страна выпала у них из рук, а подобрал ее трусливый, жадный и абсолютно аморальный человек, вот уже 20 лет сидящий на нефтяных вышках, как на штыках?

Сейчас наступил никакой не кризис. Сейчас, наоборот, идет выздоровление. Страна начинает избавляться от болезни, выходит из гражданской комы, а что коронованный вирус не хочет отступать – так это мы давно знаем.

Он совершенно серьезно намерен отправить всех нас если не в тюрьму, то в рай. Разбив головы, сломав шеи и прохрустев костями.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / В Саратове собаки принесли сторожу человеческую голову

13.11 / Спикер МИД Украины назначена послом в Сингапуре

19.07 / Боевики обстреляли участок разведения в Богдановке – штаб ООС

22.09 / Украинские СМИ указали на нестыковки в истории с Навальным

20.11 / Кто ворует на “Большом строительстве” и COVID-19? 20 ноября в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

30.12 / Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство. Но только не с Россией – это в законе должно быть капслоком прописано

29.08 / Названы дата и место похорон Владимира Андреева

15.12 / Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

21.11 / Из “Евросолидарности” исключили двух депутатов. Они пытались на джипе заехать в подъезд многоэтажки

06.01 / Главный тренер и хоккеисты молодежной сборной РФ объяснили разгром от канадцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска