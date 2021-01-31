Мнение: Видеосолянка. 31.01.2021

31.01.2021, 23:18, Разное

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Видеосолянка. 31.01.2021

1. "Что я видел во время боя в Вашингтоне 6 января"

Сторонник Трампа Алекс Шнейдер, участвовавший в митинге Трампа в Вашингтоне 6 января и последующих событий, рассказывает о своих впечатлениях от увиденного.

Свидетельство в копилочку версии про "Поджог Рейхстага" на минималках.

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2. "Википедия и свидетели Серпантики: Новости сталинских репрессий"

Егор Иванов на тему очередной порции фейков на тему ГУЛАГа, НКВД и сталинских репрессий.

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3. Что такое зубатовщина?

Историк Ольга Кононова о таком примечательном явлении как зубатовщина и ее последствиях, а также об актуальности этого явления в свете некоторых современных событий.

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4. Военкор Котенок о войне в Карабахе.

Вернувшийся в Россию после тяжелого ранения в Шуше военкор Котенок о войне в Карабахе.

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5. Убийство Кирова.

Реми Мейснер про убийство Сергея Мироновича Кирова.

На тему убийства Кирова у меня в блоге выложена масса документов по тэгу "Киров" https://colonelcassad.livejournal.com/tag/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2

Если больше материалов по теме можно найти на сайте "Исторические материалы" http://istmat.info/, где был выложен огромный массив документов по расследованию убийства Кирова, большая часть из которых была во времена СССР засекречена.

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6. "Война-продолжение: Фронт в Карелии".

О войне в Карелии в 1941-1944-м годах как продолжении Советско-финской войны 1939-1940.

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7. О народном ополчении Москвы 1941-го года.

Достаточно подробный и интересный рассказ о роли московского ополчения в битве за Москву, с попутным опровержением некоторых расхожих мифов связанных с этим вопросом. Рассказывает историк Анатолий Воронин.

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8. Вермахт: изнасилования про оккупации СССР

Доклад с форума "Цифровая история" о массовых изнасилованиях советских женщин солдатами вермахта в период нацистской оккупации. До 1943-го года для немецкого солдата изнасилование женщины на оккупированной советской территории не считалось преступлением. Рассказывает кандидат исторических наук Виктория Сак. Полезно послушать любителям мифов про "миллион изнасилованных немок",

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9. Гражданская война. Оборона Царицына.

Историк Игорь Пыхалов рассказывает про оборону Царицына. Тема должна быть интересна тем, кто вопрошает, откуда у Сталина появились навыки управления военными и вообще "какой из него военный руководитель". Оборона Царицына была важным этапом становления Сталина не только как политического, но и как военного деятеля.

Не имея профильного военного образования, Сталин в этих вопросах был самоучкой, что впрочем не помешало ему вполне заслуженно получить военные звания за общее военное руководство в ходе Великой Отечественной Войны. С чего все начиналось, рассказывает Игорь Пыхалов.

До кучи – "Служил ли товарищ Сталин в царской армии?" – https://poltora-bobra.livejournal.com/1521629.html

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10. "Неорезунизм".

Историки Егор Яковлев и Алексей Исаев о таком явлении как "неорезунизм". Откуда он берется, что из себя представляет и на чем базируется.

Стоит отметить, что разгром Резуна никак не помешал продолжению выпуска подобных помоев, которыми завалены полки книжных магазинов в разделе история.

PS. За прошлый "Видеодром" годовой премиум-аккаунт ЖЖ получает ira_muravei

Критика рубрики принята к сведению и она будет реорганизована в первую галактическую империю.

Сейчас с модераторам продумываем переработанный формат и на следующих выходных возобновим.

PS2. Ище из интересного:

1. Инструкция по пользованию сервисом Numbeo, где можно сравнивать уровень жизни в разных городах мира – http://perevodika.ru/articles/1210566.html

2. Неплохой доклад "Коронавирус и неравенство" – https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf (если кто-то захочет сделать выжимку интересных тезисов с переводом на русский, присылайте, опубликую отдельным материалом)

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