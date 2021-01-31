Земан допустил использование «Спутника V» в Чехии

31.01.2021, 22:40, Новости дня

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вполне могла бы использоваться в Чехии, сообщил чешский президент Милош Земан пражскому радио Frekvence 1.

«Я всегда руководствуюсь мнениями экспертов. Знаю, что (экс-глава министерства здравоохранения Чехии) профессор Роман Примула рекомендовал (к использованию) «Спутник V». Знаю, что «Спутником V» уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас. Это в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин», – приводит слова Земана РИА «Новости».

Как отметил президент Чехии, в республике из-за коронавируса ежедневно умирает около 150 человек, что равно населению одной чешской или моравской деревни. Он также добавил, что при необходимости может обратиться к РФ «с просьбой о помощи».

Напомним, в среду Минздрав Чехии рекомендовал временно прекратить вводить первые дозы вакцин от коронавируса, чтобы препарата хватило для тех повторных прививок. С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. В середине октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.