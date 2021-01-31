Молодежное шоу перед Русдрамтеатром в Уфе увидели около 2 тыс. зрителей

31.01.2021, 22:40, Новости дня

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В Уфе на праздничный концерт «Даешь молодежь!», посвященный Дню российского студенчества и Международному дню без Интернета, на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром собралось около 2 тыс. зрителей.

Шоу началось выступлением наставников и финалистов Всероссийского фестиваля «Йэшлек шоу. Перезагрузка». В мероприятии также приняли участие артисты башкирской эстрады – Рустам Гиззатуллин, Раиль Уметбаев, Зилия Бахтиева, Алтынай Валитов, МС Баш, Этно-проект «Zainetdin», Elvin Grey (Радик Юльякшин), передает «Башинформ».

Напомним, в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл заметил, что кризис поколения заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, призвав родителей формировать у детей убеждения, противостоящие негативному воздействию извне.