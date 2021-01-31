Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе

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31.01.2021, 22:40, Новости дня
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Экс-президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил об обострении ситуации в Донбассе.

По словам Кравчука, призывы включить Донбасс в состав РФ «концептуально» не совпадают с линией, которой представители ДНР и ЛНР придерживаются на переговорах. Если представители Донбасса будут придерживаться позиции, что будущее самопровозглашенных республик с Россией, Кравчук пообещал обратиться в ОБСЕ, чтобы «кардинально изменить» повестку дня, передает РИА «Новости».

«Для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, какие задачи ставить, решения принимать, нам нужно добиться ясности», – сообщил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов сообщил газете ВЗГЛЯД, что Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе.

Напомним, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ на повестке не стоит. Днем ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав РФ произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.



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