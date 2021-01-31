Париж потерял титул самого популярного среди миллионеров города мира

31.01.2021, 22:38, Разное

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The Local 25 January 2021

Памятники и архитектура Парижа делают его одним из самых популярных городов мира. Фото: AFP

Как показывает новый рейтинг стоимости недвижимости, французская столица потеряла свое место любимого города сверхбогатых, уступив, в том числе, Цюриху, Копенгагену и Стокгольму.

Став самым популярным городом в мире среди сверхбогатых в 2019 году, в рейтинге 2020 года Париж опустился на 7-е место, уступив даже только что попавшим в ТОП-10 Цюриху, Копенгагену и Стокгольму.

Рейтинг, опубликованный консалтинговой фирмой BARNES International в ее Global Property Handbook, отразил большие изменения на мировом рынке недвижимости, спровоцированные кризисом связанным с Covid-19.

Бордо, расположенный на юго-западе Франции, впервые вошел в список 50 лучших. Отчасти это было связано с пандемией, которая, сделав удаленную работу обычным явлением, заставила многих парижан переехать в другое место, сказал французской газете Le Parisien представитель Барнса в Бордо.

Ковид и желтые жилеты

Помимо пандемии, за последние пару лет имидж столицы на международном уровне был омрачен чередой эпизодов социальных потрясений.

«Я думаю о забастовках на транспорте 2019 года, кризисе «желтых жилетов», а затем о недавнем кризисе Covid и его неоднократных блокировках, в результате которых закрылись магазины и отели», – говорит Оливье Привинсьялле, заместитель президента профсоюза FNAIM Grand Paris – агентств недвижимости в регионе Большого Парижа.

«Но Париж – мировой город, и он, благодаря своей архитектуре зданиям и памятникам, должен оставаться на вершине рейтинга самых привлекательных городов мира с одними из самых высоких цен на недвижимость », – сказал он Le Parisien.

Le Parisien Infog

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5:29 AM · Jan 22, 2021

Исследование относится к многомиллионному рынку, на котором может принять участие лишь небольшая часть людей в мире, но на который местные жители в Париже давно жаловались, что он повышает цены на недвижимость и выгоняет семьи из города.

Примером может служить парижская квартира около Эйфелевой башни площадью 407 квадратных метров, проданная в прошлом году за ослепительную сумму в 10,5 миллиона евро – более 25 700 евро за квадратный метр (что более чем вдвое превышает уже взлетевшую среднюю цену в 10 800 евро).

По словам Барнса, около 265000 человек в мире считаются состоятельными людьми или людьми с большим собственным капиталом, что означает, что они обладают состоянием, превышающим 1 миллион долларов, или 30 миллионов долларов (25 миллионов евро) для сверхбогатых людей.

‘Париж по-прежнему рифмуется с роскошью’

Однако падение Парижа было относительно скромным по сравнению с другими городами. Нью-Йорк, занявший 2-е место в 2019 году, в 2020 году опустился на 11-е место, а Лос-Анджелес – с 4-го на 14-е место.

«Даже если французская столица и потеряла первенство в рейтинге, она остается в первой десятке», – сказал Тибо де Сент-Винсент, президент Barnes по недвижимости.

Это, как сказал он Le Parisien, было «знаком того, что Париж все еще заставляет людей мечтать и рифмуется со словами роскошь и искусство жить».

Вперед вырвались другие города, например, Цюрих – победитель, который поднялся с 30-го на 1-е место.

Копенгаген, занявший второе место в рейтинге 2020 года, поднялся с 35-го места годом ранее, а Стокгольм поднялся с 22-го на 5-е место.

Сеул, столица Южной Кореи, никогда ранее не входившая в рейтинг, в 2020 году вообще оказалась на 13-м месте.

Лишь несколько городов остались на своих местах с прошлого года, включая Токио (3-е место) и, несмотря на Брексит, – Лондон (6-е место).