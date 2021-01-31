 

Мнение: Митинги в Москве. 31.01.2021

31.01.2021, 22:24, Разное
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Для интересующихся.
Трансляция митингов в Москве 31 января 2021-го года.


Москва так сильно похорошела при Собянине, что стала весьма похожа на Вашингтон при Байдене.

Итоги как обычно подведем вечером. Интересно, 10-15 тыс. наберут или нет?
Если что-то существенное будет в Белоруссии, то и про белорусские протесты чего-нибудь будет. Хотя там на прошлых выходных все совсем тухло было. Но посмотрим.

Источник: Colonel Cassad



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