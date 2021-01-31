Анна Калашникова заявила, что возлюбленный-миллиардер сделал ей предложение

31.01.2021, 22:20, Разное

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На протяжении длительного времени Анна Калашникова скрывала свою личную жизнь, наученная горьким опытом прежних отношений. Недавно поклонники разглядели у нее в микроблоге Instagram на кадрах, сделанных в пустыне в Дубае, кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. В комментариях к посту актриса ответила, что она «теперь невеста».

Вскоре Анна Калашникова удалила этот пост, но слухи о предложении и свадьбе уже стремительно распространяются в Сети. Недоброжелатели сначала не верили в то, что у нее есть состоятельный избранник. Так как знаменитость его скрывала, то пошли слухи, что возлюбленный «женат или стар». Однако несколько месяцев назад Анна Калашникова перестала скрывать свою личную жизнь и начала публиковать фото с 33-летним бизнесменом Иваном Семеновым. Жених звезды является также чемпионом мира по боулингу и первоклассным гольфистом. При этом, на момент публикации снимков, пара была в отношения уже год. Недавно они отметили эту важную дату, а на годовщину певица преподнесла возлюбленному фейерверк, стоимость которого оценивается в миллион рублей. Бизнесмен также задаривает Анну Калашникову дорогими подарками.

На новогодние праздники влюбленные отправились в Дубай, где посещали шикарные рестораны, ночные клубы и концерты знаменитостей. Именно там пара сделала чувственную фотосессию в пустыне, которую Анна Калашникова предпочла скрыть от поклонников. Возможно, актриса и бизнесмен заявят официально о своей помолвке немного позже.