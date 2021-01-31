 

Названа доля свободных коек для пациентов с COVID в Петербурге

31.01.2021, 21:47, Новости дня
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Доля свободных коек под коронавирус и пневмонии в Санкт-Петербурге превысила 40%, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

«Количество свободных коек в Санкт-Петербурге – 5029, что составляет 40,1% от общего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. Всего развернуто 12538 коек для приема больных с новой коронавирусной инфекцией», – говорится в материалах, передает РИА «Новости».

Отмечается, что при сохраняющемся тренде на снижение количества активно больных в воскресенье зафиксирован рост госпитализаций и количества зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19.

«Наиболее вероятными причинами роста госпитализаций и выявления новых случаев заболевания в сравнении с аналогичным днем прошлой недели являются: «Эхо» длительных праздников (…). Особенности погодных явлений. Устойчивая морозная погода второй декады января сменилась оттепелью, для которой характерна повышенная влажность воздуха, что, в свою очередь, приводит к поддержанию в воздушной среде мелкодисперсной взвеси воды, способствующей распространению инфекций с воздушно-капельным путем передачи, к которым относится и COVID-19», – говорится в материалах.

Также отмечается, что эпидемия продолжается, и жителям Петербурга следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, избегать участия в массовых мероприятиях.

За минувшие сутки в РФ зафиксировано 18 359 случаев коронавируса, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 3 млн 850 тыс. 439.



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