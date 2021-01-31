В Алжире решили производить вакцину «Спутник V»

31.01.2021, 21:47, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты из РФ приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в арабской стране, сообщил российский посол в Алжире Игорь Беляев.

Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад принял российского посла и выразил благодарность за готовность РФ поставить вакцину в страну, передает РИА «Новости».

Отмечается, что стороны договорились начать контакты между соответствующими органами двух стран с целью налаживания двустороннего сотрудничества в сфере производства российской вакцины «Спутник V» в Алжире».

«Российские специалисты приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий. На производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев», – сообщил Беляев.

Вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Алжире в субботу.

Вакцина «Спутник V» основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.

27 января посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V», чувствует себя отлично и отмечает профессионализм врачей, сообщило посольство этой страны.