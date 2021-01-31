Число задержанных на акциях в поддержку Навального выросло до 4,8 тыс. – правозащитники

31.01.2021, 21:42, Новости дня

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Число задержанных россиян на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходят 31 января в десятках городов РФ, достигло 4823 по состоянию на 20.50 по Киеву. Об этом свидетельствуют данные правозащитников сайта “ОВД-Инфо”.

Больше всего задержаний произвели в Москве (1515) и Санкт-Петербурге (1111). В семерку городов с самыми массовыми задержаниями вошли также Красноярск, Нижний Новгород, Тверь, Владивосток и Новосибирск (более чем по 100 задержаний).

Всего в список вошло 86 городов, где происходили задержания. Среди них, в частности, оккупированный украинский город Симферополь (семь задержанных).

Ранее сообщалось, что на акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 3 тыс. протестующих.Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.