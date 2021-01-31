 

От коронавируса скончался последний гомеопат России

31.01.2021, 21:31, Разное
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В Москве от коронавируса умер врач-гомеопат Александр Маслов, ему было 45 лет. Считается, что он был последним гомеопатом на территории Российской Федерации. Все его коллеги не смогли пережить пандемию COVID-19.

Родственники покойного утверждают, что Маслов был опытным врачом высшей категории и до последнего момента боролся со своей болезнью. До конца своих дней он верил в эффективность гомеопатических методов и средств, которыми пытался вылечить двухстороннюю пневмонию и развившуюся на ее фоне полиорганную недостаточность. Тело врача обнаружили соседи у него дома в Крапивенском переулке. В квартире покойного нашли стеклянные баночки с жидкостями неизвестного происхождения. Каждая банка имела на себе странные наклейки: «COVID-19 1/2», «COVID-19 1/4», «COVID-19 1/8», «COVID-19 1/16» и еще около 83 банок подобного содержания. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту гибели врача, чтобы исключить криминальный характер смерти. Все найденные жидкости отправлены на экспертизу в Центр биологической защиты.

Друзья покойного Александра Маслова выразили сожаление по поводу его ухода. По их мнению, Маслов являлся преданным профессионалом своего дела и смог облегчить страдания большого числа простых людей, но болезнь несправедливо вырвала его из этой жизни.

«С прискорбием сообщаем, что наш друг Александр Маслов покинул этот бренный мир. Пусть полная Луна осветит твой дальнейший путь и очистит твою душу. Яркий огонь Венеры будет вечно гореть в наших сердцах», — говорится в заявлении Ассоциации астрологов России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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