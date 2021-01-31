 

В ОП заявили, что фейки в TikTok о незаконных акциях стали более агрессивными

31.01.2021, 21:30, Новости дня
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Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич прокомментировал появление в TikTok вбросов по незаконным акциям в России, отметив, что фейки стали более жесткие и агрессивные.

«TikTok был основной площадкой по разгону фейков именно потому, что там блогеры показали себя людьми с минимальной социальной ответственностью», – цитирует РИА «Новости» Малькевича.

Он подчеркнул, что в этом сервисе фиксировали много публикаций, «направленных на крайнюю дестабилизацию: бесконечные методички, памятки, как правильно протестовать».

«При этом почему-то не только учили делать вот эти так называемые сцепки, но и рекомендовали выставлять вперед женщин. (…) Теперь фейки стали жесткие, агрессивные. Задача — показать зверства силовиков, вызвать реальные кровопролития и взвинтить градус противостояния к следующим выходам», – заключил Малькевич.

Ранее в МВД заявили, что в несогласованной акции в Москве в воскресенье принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ. По данным полиции, 23 января в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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