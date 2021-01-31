Президент Чехии назвал ситуацию с Навальным балаганом

31.01.2021, 21:30, Новости дня

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Чешский президент Милош Земан назвал ситуацию с Алексеем Навальным балаганом, отметив, что блогер не борец за демократию, а российский националист.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что страна будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального.

«Ситуация с этим Навальным – это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал в мониторе (мониторинге информации – ред.), что он, во-первых, поддержал аннексию Крыма, во-вторых, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации, например, чеченцев. Ну, и еще нашлось бы несколько других дел», – сказал Земан, выступая по радио Frekvence 1.

По мнению чешского президента, Навальный является «российским националистом».

«Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента РФ Владимира) Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно потому, что он сам хотел бы быть на его (Путина) месте», – добавил он.

Ранее МИД РФ заявил, что действия Евросоюза (ЕС) в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального – апогей недружественных шагов.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.