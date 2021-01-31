Дочери Веры Глаголевой трогательно почтили память актрисы в Доме кино

31.01.2021, 21:28, Разное

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Вчера, 30 января, в Доме кино прошел вечер актрисы Веры Глаголевой, которой 31 января могло бы исполнится 65 лет. Трогательную речь произнесли дочери артистки Анастасия Шубская, Анна и Мария Нахапетовы.

На вечере памяти жена хоккеиста Александра Овечкина появилась в брючном костюме песочного цвета, а ее сестры предпочли черные наряды. Все, кто присутствовал в зале, восхитились красотой троих дочерей Веры Глаголевой и отметили, что они очень похожи на свою знаменитую мать. Наследницы актрисы заявили, что после смерти душа человека находится там, где ему было хорошо при жизни. Они поблагодарили коллег, друзей и родственников матери за то, что помнят ее. Вера Глаголева ушла из жизни летом 2017 года после продолжительной борьбы с раком желудка.

Старших дочерей Анну и Марию артистка родила в браке с режиссером и актером Родионом Нахапетовым. Младшая Анастасия появилась на свет от второго союза Веры Глаголевой с бизнесменом Кириллом Шубским.

Источник: www.mk.ru