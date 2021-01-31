 

Дочь Долиной в день 40-летия Началовой показала редкое совместное фото

31.01.2021, 21:28, Разное
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В своем микроблоге Instagram Ангелина Миончинская показала редкую совместную фотографию с покойной Юлией Началовой. Дочь Ларисы Долиной почтила память близкой подруги в день ее 40-летия, которое артистка могла бы отметить сегодня, 31 января.
На снимке юные Миончинская и Началова позируют крепко обнявшись. Дочь Ларисы Долиной написала, что никто так не любил праздники, как ее подруга. Она призналась, что очень скучает по ней и поздравила с днем рождения, который преждевременно ушедшая из жизни артистка так и не встретила. В комментариях многие подписчики еще раз выразили соболезнования Ангелине Миончинской и признались, что тоже не могут забыть Юлию Началову. Поклонники писали, что певицу помнит и любит вся страна несмотря на то, что она ушла из жизни.

Знаменитость страдала от многих тяжелых заболеваний, но всегда с оптимизмом смотрела в будущее. Она умерла в марте 2019 года в столичной больнице. Врачи сообщили, что у Юлии Началовой началось заражение крови и случилась сердечная недостаточность.



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