На автобусах надпись «Беларусь»

31.01.2021, 20:44, Разное

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В Красноярске 35-градусный мороз помог полиции перейти к радикальным мерам по искоренению крамолы.

Мерзко-континентальный климат — 35-градусный мороз — помог красноярской полиции перейти к радикальным мероприятиям по искоренению крамолы. Поскольку протестующих на этот раз вышло почти на порядок меньше — две-три сотни человек, их практически всех запихали в три больших муниципальных автобуса — белорусских МАЗа, предварительно выхватив пару десятков самых отчаянных (а также всех, кто стоял с картонными и бумажными плакатами, флагами) и закинув их в автозаки.

Силовиков на площади было больше, чем бунтарей. Перед финальным актом уже окруженные молодые парни и девушки (причем последних едва ли не больше) стоят почти вплотную к рядам полиции, тоже в сцепке — сказал бы глаза в глаза, но лица противоположной стороны спрятаны за забралами шлемов — и поют. Про любовь и волю, поют «Бременских музыкантов» — «нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы», поют «Катюшу» и гимн России.

На этот раз протестующие объявили сбор не на традиционной Красной площади, а на площади Мира. Ее с прилегающими пространствами и улицами полиция перекрыла за 13 часов до начала акции. И на сутки.

Транспорту запретили здесь не только парковаться — даже останавливаться (в том числе общественному — автобусы в воскресенье пролетали мимо остановок). Мэрия объяснила это «проведением работ по содержанию улично-дорожной сети» и «обеспечением безопасности». За ночь подходы к центральным красноярским площадям и они сами оказались перегорожены снежными валами выше человеческого роста.

Фото: Алексей Тарасов «Новая»

Кроме увещеваний, обращенных к «отдельной категории граждан», краевое ГУ МВД распространило видео с извинениями полиции, которые приносит один из задержанных 23 января — за бросок бутылкой в голову полковника МВД. Местные СМИ растиражировали также видео из изолятора с раскаянием и призывами не выходить 31-го — от еще одного молодого человека, приехавшего из сельской местности и арестованного на 5 суток за неповиновение полиции.

Эти превентивные меры дополнил собачий холод (некоторые городские инфосайты, например, Newslab, вообще показывают минус 46) и смог: режим «черного неба» объявлен в Красноярске в четвертый раз с начала года; пока на двое суток.

К полудню воскресенья вокруг площади Мира плотно стоят автобусы, набитые полицией. Сквозные проходы через дворы или закрыты, или там стоят и ждут «космонавты». На других площадях по возможному маршруту следования — тоже сплошь черные шлемы, мэрия оцеплена.

Фото: Алексей Тарасов «Новая»

По информации местного штаба Навального, для пресечения акции 31 января привлекли курсантов 4–5 курсов Сибирского юридического института МВД. То есть, спрашивают штабисты, «студентам участвовать в шествиях нельзя — угрожают отчислением, а разгонять их можно?» Меж тем и 23-го, и 31-го в оцеплении заметны даже гаишники, поэтому сообщения и о курсантах, и о прибывших в Красноярск полицейских из районов края, скорее всего, достоверны.

Все это корректирует численность протестующих, но не активность. Да, из нового также уже сознательный отказ от попыток согласования акции: заявку в мэрию не подавали. Остальное повторяется: самоорганизация масс, акция — без организаторов и заводил, скандирование «Свободу политзаключенным!», «Аквадискотека!», «Россия будет свободной!», маршрут шествия или, скорее, квеста-«бродилки» выбирается спонтанно. Но на сей раз основной массе не дают покинуть площадь Мира. И кольцо постепенно сжимается, всех вытесняют к фасаду Большого концертного зала.

Народ поет «В лесу родилась елочка», встает в хоровод, полиция перегруппируется, ждет, потом начинает теснить. Агрессии с обеих сторон немного, но отдельные потасовки все же вспыхивают.

Всей операцией вновь командует полковник Березин, начальник межмуниципального УМВД «Красноярское», он снова в штатском, как на всех предыдущих разгонах.

Фото: Avtozak live

Ближе к финалу вижу совсем юную и не по-сибирски одетую девушку с белым уже как снег носом и начинающими белеть щеками, подхожу к ней, говорю, чтоб прятала его под варежку. Она уже знает, что нос отморозила: «И что мне теперь делать?» Пытаюсь обратиться к «космонавтам», чтобы ее выпустили из кольца, — никакой реакции. Глаз за забралом не видно. Через час после начала акции на площадь заезжают автобусы — на кабинах МАЗов надпись «Беларусь». Всех начинают грузить туда. Через 1 час 20 минут все кончено.

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