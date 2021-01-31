Мясников предупредил об опасности употребления «диетических» сладостей

31.01.2021, 20:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Заменители сахара на основе фруктозы могут быть опасными, а употребление «диетических» сладостей с фруктозой приводит к ожирению и развитию сахарного диабета, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников отметил, что натуральная фруктоза, содержащаяся во фруктах, действительно полезна для организма, однако так называемые заменители сахара на ее основе могут быть опасными.

«Проблема в том, что фруктоза без яблок, груш, овощей и фруктов всасывается по-другому. <…> Когда мы сразу принимаем фруктозу, она начинает всасываться не в том месте, не в то время, не в том количестве», – сказал врач в эфире телеканала «Россия 1»,

Он также призвал россиян отказаться от подобной «альтернативы» сладостям. По его словам, похудеть, употребляя это вещество в пищу, проблематично.

Ранее Мясников рассказал об опасности популярной диеты. Он сообщил, что ломота во всем теле, озноб, усталость, мышечная слабость, чувство тревоги, бессонница могут появляться у человека, питающегося по кето-диете (низкоуглеводной диете).